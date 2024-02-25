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В Украине можно задонатить на ВСУ российскими книгами — как это работает

25 февраля 2024 13:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Помощь ВСУ — в Днепре можно сдать российские книги на помощь защитникам
Сбор российских книг для переработки. Фото: vsim.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Днепре можно присоединиться к помощи Вооруженным силам Украины. Для этого нужно сдать русскоязычные книги на переработку. Эту акцию ввела компания Work.ua.

Об этом говорится на портале портала по поиску работы Work.ua.

Подробнее о сборе

Компания Work.ua совместно с Благотворительным фондом "Гуркіт" запустила инициативу, в рамках которой можно сдать книги на русском языке или российских авторов и изданные страной агрессором. Цель акции сдать собранные книги от региональных компаний и горожан на переработку, а за счет вырученных денег приобрести надежный пикап в рамках общего сбора для джедаев ПВО.

"Мы уверены, что российские рукописи горят. Но накаливать их до 451 градуса по Фаренгейту не будем. Потому что даже того, что работает против нас, нужно избавляться от экологически и с пользой для Сил обороны Украины", — сказано в сообщении.

Сбор русскоязычных книг продлится до 31 марта 2024 года. Сдать книги можно по адресу: Днепр, Троицкая площадь 5, офис компании Work.ua (вход по шлагбауму после Музея украинской живописи), 1 этаж. Ящик будет находиться возле рецепции.

Сдать книги на русском языке и присоединиться к сбору на пикапы для ВСУ можно также в других городах. Книги можно приносить по адресам:

  • Киев, ул. Петра Сагайдачного, 8
  • Киев, ул. Большая Васильковская,101
  • Львов, Галицкая площадь, 12
  • Харьков, ул. Квитки-Основьяненко, 2
  • Харьков, ул. Сумская, 67
  • Ивано-Франковск, ул. Труша, 4
  • Ивано-Франковск, площадь Рынок, 5

Что еще нужно знать

Напомним, что за два года полномасштабной войны украинские предприниматели показали высокий уровень ответственности и социальной активности, назначив на потребности Вооруженных сил Украины значительные суммы. Наибольшие взносы внесли три украинских бизнесмена.

Мы также сообщали, что в Украине увеличивается благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

ВСУ
Днепр
книги
литература
книга
вторичная переработка
Work.ua

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