Допомога ЗСУ — у Дніпрі можна здати російські книги на допомогу захисникам

Збір російських книжок на переробку. Фото: vsim.ua

У Дніпрі можна долучитися до допомоги Збройним силам України. Для цього потрібно здати російськомовні книги на переробку. Цю акцію запровадила компанія Work.ua.

Про це йдеться на порталі порталі з пошуку роботи Work.ua.

Детальніше про збір

Компанія Work.ua спільно з Благодійним фондом "Гуркіт" запустила ініціативу, у межах якої можна здати книжки російською мовою або російських авторів та ті, що видані країною агресором. Мета акції здати зібрані книги від регіональних компаній та містян на переробку, а коштом виручених грошей придбати надійний пікап у межах загального збору для джедаїв ППО.

"Ми впевнені, що російські рукописи палають. Але розжарювати їх до 451 градусу за Фаренгейтом не будемо. Бо навіть того, що працює проти нас, треба позбуватися екологічно та з користю для Сил оборони України", — сказано в повідомленні.

Збір російськомовних книжок триватиме з до 31 березня 2024 року. Здати книги можна за адресою: Дніпро, Троїцька площа 5, офіс компанії Work.ua (вхід за шлагбаумом після Музею українського живопису), 1 поверх. Скринька знаходитиметься біля рецепції.

Здати книги російською мовою та долучитися до збору на пікапи для ЗСУ також можна в інших містах. Книжки можна приносити за адресами:

Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8

Київ, вул. Велика Васильківська,101

Львів, Галицька площа, 12

Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2

Харків, вул. Сумська, 67

Івано-Франківськ, вул. Труша, 4

Івано-Франківськ, площа Ринок, 5

Що ще треба знати

Нагадаємо, що за два роки повномасштабної війни українські підприємці показали високий рівень відповідальності та соціальної активності, задонативши на потреби Збройних сил України значні суми. Найбільші внески зробили три українських бізнесмени.

Ми також повідомляли про те, що в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних Сил України.