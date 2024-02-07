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В Украине пересчитают коммуналку потребителям — кого касается

7 февраля 2024 07:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммуналка в Украине — потребителям пересчитают суммы в платежках
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине утвердили механизм осуществления перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. Благодаря чему потребители будут платить исключительно за качественно предоставленные услуги.

Такое решение принял Кабинет Министров 6 февраля, передает его пресс-служба.

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Решение о предоставлении качественных услуг ЖКХ

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это будет четкий алгоритм, основанный на принципе "плати за то, что получил". Речь идет о тепловой энергии, горячей воде, централизованном водоснабжении, централизованном водоотводе и вывозе мусора.

"Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", — отметил он.

В каких случаях будут производить перерасчет

Согласно решению Кабмина, пересчитывать стоимость услуг ЖКХ будут за период:

  • непредоставления коммунальных услуг;
  • предоставления услуг не в полном объеме;
  • предоставления услуг ненадлежащего качества.

Порядок будет определять механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению теплом, горячей и холодной водой и вывозу отходов.

Речь идет о количественных и качественных характеристиках предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые планируется учитывать при пересчете стоимости.

В частности, определены особенности осуществления соответствующего перерасчета в зависимости от вида договора между поставщиком и потребителем и условия, при которых перерасчет проводить не будут.

Также правительство установило, что порядок пересчета не будет применяться на территориях, где продолжаются (длительные) боевые действия или временно оккупированные Россией. Перечень утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Отдельно подчеркну, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло остаются неизменными", — добавил премьер.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.

Также мы писали, что в Украине с февраля 2024 гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, по какой сумме грозят отключение.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
коммунальные услуги
ЖКХ
услуги
счета

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