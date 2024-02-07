Комуналка в Україні — споживачам перерахують суми у платіжках

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні затвердили механізм здійснення перерахунку вартості житлово-комунальних послуг. Завдяки чому споживачі платитимуть виключно за якісно надані послуги.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів 6 лютого, передає його пресслужба.

Читайте також:

Рішення про надання якісних послуг ЖКГ

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це буде чіткий алгоритм, який ґрунтується на принципі "плати за те, що отримав". Йдеться про теплову енергію, гарячу воду, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та вивіз сміття.

"Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги", — зазначив він.

У яких випадках проводитимуть перерахунок

Відповідно до рішення Кабміну, перераховувати вартість послуг ЖКГ будуть за період:

ненадання комунальних послуг;

надання послуг не в повному обсязі;

надання послуг невідповідної якості.

Порядок визначатиме механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води та вивезення відходів.

Йдеться про кількісні та якісні характеристики надання житлово-комунальних послуг, які планують враховувати під час перерахунку вартості.

Зокрема, визначено особливості здійснення відповідного перерахунку залежно від виду договору між постачальником та споживачем, та умови, за яких перерахунок проводити не будуть.

Також уряд встановив, що порядок перерахунку не буде застосовуватися на територіях, де тривають (тривали) бойові дії чи тимчасово окупованих Росією. Перелік затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Окремо наголошу, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ та тепло залишаються незмінними", — додав прем'єр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян має право сплачувати за житлово-комунальні менше. Експерти розповіли, кому надають 25% знижку на нараховану суму у платіжках.

Також ми писали, що в Україні з лютого 2024 року громадянам, у яких утворилися борги з оплати комунальних рахунків, почали припиняти надання послуг. Відомо, через яку суму загрожують відключення.