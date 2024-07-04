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В Украине подорожает хлеб — цены на муку набирают обороты

4 июля 2024 08:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на хлеб вырастут — мука активно дорожает
Расчет за продукты в магазине. Фото: Depositphotos
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине с начала июня 2024 года наблюдается рост ценовой динамики на рынке пшеничной муки, стоимость которой только за месяц подскочила более чем на 2 тыс. грн/т. Такая тенденция неизбежно скажется на конечных ценах хлебобулочной продукции.

Об этом сообщается на информационно-аналитической платформе "АПК-Информ".

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По информации аналитиков, с начала июня стоимость муки высшего сорта подскочила на 2 тыс. — 2,5 тыс. грн/т и сейчас колеблется в пределах 12,5 тыс. — 14,2 тыс. — грн/т EXW.

По словам экспертов, поддерживает такую динамику цен недостаточно активное поступление предложений муки в связи со сдерживанием продаж производителями и уменьшением предложений на рынке из-за приостановки работы большинства перерабатывающих заводов, поскольку пошли на профилактические ремонты перед началом очередного сезона.

Кроме того, на подорожание муки повлияли трудности с закупкой качественного сырья для переработки в связи с ограниченным количеством предложений на рынке.

Нехватка пшеницы для выпечки хлеба

Также в хлебокомбинатах заявляют, что на внутреннем рынке в Украине наблюдается дефицит продовольственного зерна. В связи с этим предприятия ограничены в выпекании хлеба.

В частности, о такой проблеме сообщил ОАО "Черкасский хлебокомбинат". В то же время, прогнозов пока не делают, ведь ожидают будущего урожая. Вскоре аграрии начнут собирать новые урожаи пшеницы, и тогда на одну проблему у хлебопекарей станет меньше.

"Есть критическая нехватка продовольственного зерна. Мы пережили несколько месяцев, но еще несколько месяцев нужно продержаться до нового урожая. Продовольственного зерна не хватает, и оно гораздо выше в цене, чем в прошлом", — сообщили в хлебокомбинате.

Подорожание хлеба в Украине

По прогнозу Всеукраинской ассоциации пекарей, украинцам следует готовиться к подорожанию хлеба. Уже в ближайшие месяцы цены неизбежно подскочат на 30%. Объяснение этому:

  • отключения света;
  • нехватка зерна;
  • мобилизация.

"Мукомолы на сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Именно мука поднялась также в цене на 25-30", — сообщили в ассоциации.

Кроме того, негатива добавил кризис платежей за поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и для Вооруженных сил Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на этой неделе стартовал сезон бахчевых культур урожая 2024 года. На оптовом рынке "Початок" начали появляться арбузы и дыни Килийского и Татарбунарского районов Одесской области.

Также сообщалось, что в Украине за последний месяц взлетели цены на популярные продукты. По состоянию на 1 июля 2024 года дороже стоят подсолнечное масло и куриные яйца.

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