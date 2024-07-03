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В Україні стартував сезон баштанних — які пропонують ціни

3 липня 2024 11:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — на ринку почали продавати кавуни нового врожаю
Продаж кавунів на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні цього тижня стартував сезон баштанних культур врожаю 2024 року. На гуртовому ринку "Початок" почали з'являтися кавуни та дині з Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області.

Про це повідомляє AgroPortal.ua, посилаючись на учасників ринку.

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Які ціни на кавуни та дині врожаю 2024 року

Станом на початок липня поточного року аграрії продають:

  • кавуни — за ціною 25-22 гривень за кілограм;
  • дині — за ціною 50-55 грн/кг.

За словами директора одеського гуртового ринку "Початок" Олександра Воропаєва, на Одещині дуже спекотно, тому очікуються достатні обсяги якісної баштанної продукції для задоволення потреб місцевого населення та туристів, які заполоняють місцеві пляжі.

"Протягом цього тижня очікуємо також популярні овідіопольські кавуни та сподіваємось на їхній приємний смак", — розповів він.

Прогнози щодо нового врожаю баштанних

Як очікується, на Одещині місцеві аграрії чекають рекордного урожаю баштанних

Цього року фермери розширили площі під вирощування цих культур. Зокрема, кавунів вирішили посіяти більше на 108,7%. Обсяги площі під дині збільшили на 111,1%.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, загальна площа полів під баштанною культурою становитиме 3,5 тис. гектарів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку протягом останнього тижня гуртові ціни на лохину суттєво впали. Вартість найдорожчої з-поміж ягід знизилась більш ніж удвічі.

Також ми писали, що в Україні за останній місяць злетіли ціни на популярні продукти. Станом на 1 липня 2024 року дорожче коштують соняшникова олія та курячі яйця.

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