Ціни на хліб зростуть — борошно активно дорожчає

Розрахунок за продукти в магазині. Фото: Depositphotos

В Україні з початку червня 2024 року спостерігається зростання цінової динаміки на ринку пшеничного борошна, вартість якого тільки за місяць підскочила на понад 2 тис. грн/т. Така тенденція неминуче позначиться на кінцевих цінах хлібобулочної продукції.

Про це повідомляється на інформаційно-аналітичній платформі "АПК-Інформ".

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Як змінились ціни на борошно

За інформацією аналітиків, з початку червня вартість борошна вищого ґатунку підскочила на 2 тис. — 2,5 тис. грн/т і зараз коливається в межах 12,5 тис. — 14,2 тис. — грн/т EXW.

За словами експертів, підтримує таку динаміку цін недостатньо активне надходження пропозицій борошна у зв'язку зі стримуванням продажу виробниками та зменшенням пропозицій на ринку через призупинення роботи більшості переробних заводів, оскільки пішли на профілактичні ремонти перед початком чергового сезону.

Окрім того, на подорожчання борошна вплинули труднощі із закупівлею якісної сировини для переробки у зв'язку з обмеженою кількістю пропозицій на ринку.

Нестача пшениці для випікання хліба

Також у хлібокомбінатах заявляють, що в Україні на внутрішньому ринку спостерігається дефіцит продовольчого зерна. У зв'язку з цим підприємства обмежені у випіканні хліба.

Зокрема, про таку проблему повідомив ПАТ "Черкаський хлібокомбінат". Водночас, прогнозів поки що не роблять, адже очікують майбутнього врожаю. Невдовзі аграрії почнуть збирати нові врожаї пшениці, і тоді на одну проблему у хлібопекарів поменшає.

"Є критичний брак продовольчого зерна. Ми пережили декілька місяців, але ще декілька місяців потрібно протриматися до нового врожаю. Продовольчого зерна не вистачає, і воно набагато вище в ціні, ніж торік", — повідомили в хлібокомбінаті.

Подорожчання хліба в Україні

За прогнозом "Всеукраїнської асоціації пекарів", українцям слід готуватися до подорожчання хліба. Вже найближчими місяцями ціни неминуче підскочать на 30%. Пояснення цьому:

відключення світла;

нестача зерна;

мобілізація.

"Борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30", — повідомили в асоціації.

Окрім того, негативу додала криза платежів за поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і для Збройних сил України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні цього тижня стартував сезон баштанних культур врожаю 2024 року. На гуртовому ринку "Початок" почали з'являтися кавуни та дині з Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області.

Також повідомлялося, що в Україні за останній місяць злетіли ціни на популярні продукти. Станом на 1 липня 2024 року дорожче коштують соняшникова олія та курячі яйця.