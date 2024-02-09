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В Украине подорожал бензин и дизель — какие цены на АЗС сегодня

9 февраля 2024 06:45
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Цены на топливо в Украине по состоянию на 9 февраля 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Цены на горючее обновились на украинских автозаправочных станциях за последние сутки. В пятницу, 9 февраля, выросла стоимость бензина и дизтоплива. Тем не менее, цены на автогаз снизились на 0,09 гривен.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 9 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на топливо на АЗС 9 февраля

По данным мониторингового сайта, 9 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,17 грн/л;
  • А-95 — 50,68 грн/л;
  • А-92 — 47,24 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,77 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,12 грн/л,
  • А-95 — за 50,62 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,09 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,30 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 9 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 9 февраля

9 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz, Luxwen и "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что Украинцы должны уплатить налог на роскошь. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Также мы рассказывали о лучших годах выпуска Toyota RAV4. Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Еще мы писали о том, как изменится стоимость бензина и дизтоплива в феврале и марте. По прогнозам экспертов, водителей Украины ждут хорошие новости.

  

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