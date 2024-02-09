Ціни на пальне в Україні станом на 9 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У п'ятницю, 9 лютого, зросла вартість бензину та дизпалива. Проте ціни на автогаз знизилися на 0,09 гривень.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 9 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 9 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС 9 лютого

За даними моніторингового сайту, 9 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,17 грн/л;

А-95 — 50,68 грн/л;

А-92 — 47,24 грн/л;

дизельне пальне — 50,75 грн/л;

скраплений газ — 26,77 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,12 грн/л,

А-95 — за 50,62 грн/л,

бензин А-92 — за 47,09 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,66 грн/л,

скраплений газ — 27,30 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 9 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 лютого

9 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz, Luxwen та "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що Українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Також ми розповідали про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Ще ми писали про те, як зміниться вартість бензину та дизпального у лютому та березні. За прогнозами експертів, на водіїв України чекають хороші новини.