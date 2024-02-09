Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow В Україні подорожчав бензин та дизель — які ціни на АЗС сьогодні arrow

В Україні подорожчав бензин та дизель — які ціни на АЗС сьогодні

9 лютого 2024 06:45
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Ціни на пальне в Україні станом на 9 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Ціни на пальне оновилися на українських автозаправних станціях за останню добу. У п'ятницю, 9 лютого, зросла вартість бензину та дизпалива. Проте ціни на автогаз знизилися на 0,09 гривень. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 9 лютого вас цікавить найбільше:

null
Ціни на пальне в Україні станом на 9 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 лютого

За даними моніторингового сайту, 9 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,17 грн/л;
  • А-95 — 50,68 грн/л;
  • А-92 — 47,24 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,75 грн/л;
  • скраплений газ — 26,77 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,12 грн/л,
  • А-95 — за 50,62 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,09 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • скраплений газ — 27,30 грн/л.
null
Ціни на пальне в Україні станом на 9 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 лютого

9 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz, Luxwen та "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що Українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Також ми розповідали про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Ще ми писали про те, як зміниться вартість бензину та дизпального у лютому та березні. За прогнозами експертів, на водіїв України чекають хороші новини. 

  

бензин
гроші
АЗС
ціни в Україні
ціни
пальне
дизпаливо
ринок пального
автогаз
Ціни на пальне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Актуальне по темі