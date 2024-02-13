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В Украине принимают заявки на помощь в 3,6 тыс. грн — детали программы

13 февраля 2024 11:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Деньги от благотворителей – как украинцам получить помощь в 3,6 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине стартовал приём заявок на материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о выплате в 3,6 тыс. грн на три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба "Право на защиту".

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Кто может получить денежные выплаты

Как отмечается, мобильная бригада благотворительного фонда "Право на защиту" начала собирать данные для выплат УВКБ ООН. В частности, заявители получат выплаты по 3,6 тыс. гривен на каждого члена семьи на три месяца.

Деньги получат граждане из двух регионов:

  • Львовского;
  • Волынского.

Выплаты будут предоставлены тем, кто еще ни разу не получал помощи от международных организаций. Также ежемесячный доход не может превышать 5,4 тыс. гривен на человека.

Заявки могут подавать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в эти регионы после 24 февраля 2022 года, а также вернувшиеся домой после перемещения из-за вторжения РФ.

Граждане должны отвечать критериям уязвимости:

  • одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет или люди, которым больше 55 лет;
  • семьи с пожилыми людьми старше 55 лет;
  • семьи, имеющие лиц с особыми потребностями;
  • семьи, воспитывающие приемных детей.

Необходимо предоставить следующие документы:

  • идентификационный код;
  • документ для удостоверения личности;
  • справка ВПЛ;
  • IBAN банковской карты;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, подтверждающий факт опеки над ребенком;
  • удостоверение или медицинская справка об инвалидности/хроническом заболевании.

В частности, пункт регистрации будет работать 16 февраля с 11 до 15:30 в городе Нововолынск: бул. Шевченко, 7. Центр регистрации во Львове находится по адресу: пл. Маланюка, 2.

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.

Также мы рассказывали, что с 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продолжить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.

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