Цены в Украине — яблоки нового урожая могут существенно вырасти в цене

Продуктовый рынок столицы. Фото: Суспільне

В Украине в 2024 году ожидается совсем незначительный урожай яблок из-за неблагоприятных погодных условий, что неизбежно скажется на цене. По прогнозу, цена может подскочить сразу на 40%.

Об этом говорится на аналитическом портале EastFruit.

Читайте также:

Как изменится стоимость яблок нового урожая

По словам директора компании Biochem Agro группы EFT Group Василия Бондаровского, такое существенное подорожание популярного фрукта произойдет из-за неурожаев. Причиной стали весенние заморозки.

Он отметил, что в некоторых хозяйствах яблоки вымерзли на площадях по 200 гектаров. В частности, есть регионы, где нет уже ни одного сада, не пострадавшего от неблагоприятных погодных условий.

Так, многие хозяйства осуществляли комиссионную оценку, связанную с последствиями от морозов, поскольку потери подсчитывают на уровне целых областей, а не локальных хозяйств.

"В Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Закарпатской областях нет ни одного пострадавшего хозяйства и при этом есть урожаи, потерянные на 100 процентов. В этом году будет много плодов с дефектами из-за повреждений морозом: искривленных, с сеткой, ржавлениями, перетяжками", — объяснил эксперт.

Таким образом, ожидают, что урожай яблок может быть меньше в этом году на 30-40%. В результате ранние сорта будут стоить не менее 20 гривен, а поздние — от 14 гривен за килограмм в опте. Розничные цены будут существенно выше.

Какие сейчас цены на яблоки в супермаркетах

По данным портала Минфин, средняя стоимость яблок составляет 32,12 грн. за килограмм.

Стоимость яблок в крупнейших торговых сетях:

"Эко-маркет" — 29,9 гривны за килограмм;

"Фора" — 26,9 гривны за килограмм;

"Новус" — 28,99 гривны за килограмм;

"Метро" — 35,25 гривны за килограмм;

"Варус" — 27,9 гривны за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала июня 2024 года наблюдается рост ценовой динамики на рынке пшеничной муки, стоимость которой только за месяц подскочила более чем на 2 тыс. грн/т. Такая тенденция неизбежно отразится на конечных ценах хлебобулочной продукции.

Также сообщалось, что в Украине на этой неделе стартовал сезон бахчевых культур урожая 2024 года. На оптовом рынке "Початок" начали появляться арбузы и дыни Килийского и Татарбунарского районов Одесской области.