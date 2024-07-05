Ціни в Україні — яблука нового врожаю можуть суттєво зрости у вартості

Продуктовий ринок у столиці. Фото: Суспільне

В Україні у 2024 році очікується зовсім незначний врожай яблук через несприятливі погодні умови, що неминуче позначиться на вартості. За прогнозом, ціна може підскочити одразу на 40%.

Про це йдеться на аналітичному порталі EastFruit.

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Як зміниться вартість яблук нового врожаю

За словами директора компанії Biochem Agro групи EFT Group Василя Бондаровського, таке суттєве подорожчання популярного фрукта станеться через цьогорічні неврожаї. Причиною цього стали весняні заморозки.

Він зазначив, що в деяких господарствах яблука вимерзли на площах по 200 гектарів. Зокрема, є регіони, де немає вже жодного саду, що не постраждав би від несприятливих погодних умов.

Так, багато господарств здійснювали комісійну оцінку, що пов'язана з наслідками від морозів, оскільки втрати підраховують на рівні цілих областей, а не локальних господарств.

"У Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Закарпатській областях немає жодного господарства, яке не постраждало і при цьому є врожаї, втрачені на 100 відсотків. Цього року буде багато плодів з дефектами через пошкодження морозом: викривлених, із сіткою, іржавіннями, перетяжками", — пояснив експерт.

Таким чином, очікують, що врожай яблук може бути меншим цьогоріч на 30-40%. У результаті ранні сорти коштуватимуть щонайменше 20 гривень, а пізні — від 14 гривень за кілограм у гурті. Роздрібні ціни будуть суттєво вищі.

Які зараз ціни на яблука в супермаркетах

За даними порталу Мінфін, середня вартість яблук становить 32,12 грн за кілограм.

Вартість яблук у найбільших торгових мережах:

"Еко-маркет" — 29,9 гривні за кілограм;

"Фора" — 26,9 гривні за кілограм;

"Новус" — 28,99 гривні за кілограм;

"Метро" — 35,25 гривні за кілограм;

"Варус" — 27,9 гривні за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку червня 2024 року спостерігається зростання цінової динаміки на ринку пшеничного борошна, вартість якого тільки за місяць підскочила на понад 2 тис. грн/т. Така тенденція неминуче позначиться на кінцевих цінах хлібобулочної продукції.

Також повідомлялося, що в Україні цього тижня стартував сезон баштанних культур врожаю 2024 року. На гуртовому ринку "Початок" почали з'являтися кавуни та дині з Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області.