Цены в Украине — на рынке начали продавать арбузы нового урожая

Продажа арбузов на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на этой неделе стартовал сезон бахчевых культур урожая 2024 года. На оптовом рынке "Початок" начали появляться арбузы и дыни Килийского и Татарбунарского районов Одесской области.

Об этом сообщает AgroPortal.ua, ссылаясь на участников рынка.

Читайте также:

Какие цены на арбузы и дыни урожая 2024 года

По состоянию на начало июля текущего года аграрии продают:

арбузы — по цене 25-22 гривен за килограмм;

дыни — по цене 50-55 грн/кг.

По словам директора одесского оптового рынка "Початок" Александра Воропаева, в Одесской области очень жарко, поэтому ожидаются достаточные объемы качественной бахчевой продукции для удовлетворения потребностей местного населения и туристов, которые заполоняют местные пляжи.

"В течение этой недели ожидаем также популярные овидиопольские арбузы и надеемся на их приятный вкус", — рассказал он.

Прогнозы по новому урожаю бахчевых

Как ожидается, в Одесской области местные аграрии ждут рекордного урожая бахчевых.

В этом году фермеры расширили площади под выращивание этих культур. В частности, арбузов решили посеять больше на 108,7%. Объемы площади под дыни увеличились на 111,1%.

По информации Одесской областной военной администрации, общая площадь полей под бахчевой культурой составит 3,5 тыс. гектаров.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке в течение последней недели оптовые цены на голубику существенно упали. Стоимость самой дорогой из ягод снизилась более чем вдвое.

Также мы писали, что на Украине за последний месяц взлетели цены на популярные продукты. По состоянию на 1 июля 2024 дороже стоят подсолнечное масло и куриные яйца.