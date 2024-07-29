Цены на овощи — огурцы снова стремительно растут в стоимости

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В конце июля 2024 года дефицит на украинском рынке предложения огурца спровоцировал рост цен. Представители львиной доли тепличных комбинатов заявили о распродаже остатков популярного салатного овоща.

Об этом сообщает издание Аgronews.ua.

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Представители большинства тепличных комбинатов заявили, что первый оборот завершен, а остатки продукции полностью реализовали. Это спровоцировало рост цен на огурцы.

Так, в последнее время цены на тепличные огурцы повысились в среднем на 25%. К концу месяца продукция поступает в продажу по стоимости 35-55 грн/кг или 0,85-1,34 долл./кг.

По словам участников рынка, в первую очередь рост цен связан с межсезонным сокращением предложения тепличного огурца на рынке, ведь многие комбинаты завершили сбор урожая первого оборота, а новый планируют начать в конце лета.

Те же предприятия, которые продолжают реализовывать продукцию, фактически ежедневно повышают цены, объясняя активным спросом. Поддерживает цены на высоком уровне ограниченное предложение овощей из открытого грунта.

Примечательно, что сейчас тепличные комбинаты страны предлагают огурцы к продаже в среднем в три раза дороже, чем в аналогичный период 2023 года.

По прогнозам самих производителей, огурцы будут дорожать в дальнейшем при сохранении высокого спроса.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские производители в течение года повышали оптовые цены своей продукции из-за ряда факторов на фоне войны. В итоге промышленные товары в июне 2024 года против июня 2023-го выросли на 26,7%.

Также мы сообщали, что в Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В связи с этим, следует готовиться к более высоким ценам.