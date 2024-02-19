Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow В Украине введут налоги для богатых — что известно arrow

В Украине введут налоги для богатых — что известно

19 февраля 2024 09:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги после войны украинцы будут платить по-новому — что изменят
Американская валюта в руках. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине после завершения войны планируют обновить систему налогообложения. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.

Об этом рассказали в Налоговом комитете ВРУ, пишет Интерфакс-Украина.

Детальнее о больших налогах для богатых

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, в Украине намерены отменить налогообложение бизнеса по упрощенной системе и перевести предпринимателей на общую систему налогообложения. Также хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения в зависимости от заработка украинцев. Те, кто получает меньшую зарплату, будут платить меньший налог с нее. Те, кто получает высокие выплаты, будут платить больше.

Он напомнил, что соответствующая система частично работала в стране до 2016 года, когда население с более низкими доходами платило 15% НДФЛ, а те граждане, которые получали больше — платили больше. НДФЛ составлял 15 и 20% соответственно. Сейчас он одинаков для всех — 18%.

Таким образом, в стратегию нового налогообложения заложат европейский принцип: "Богатые платят больше". Пока власть работает над соответствующими новациями и еще не определилась с критерием богатства. Этому предшествует глубокая реформа налоговой системы, которая будет предусматривать полный доступ налоговиков к банковским операциям украинцев, в частности:

  • к переводам между банковскими картами;
  • пополнению карт наличными через терминалы.

Таким образом, все доходы граждан будут учтены и обложены налогом. Налогоплательщикам не придется самим заполнять налоговые декларации благодаря полной диджитализации.

"Прогрессивная шкала — поддерживаю, можно это будет вводить, потому что в этом есть логика и есть положительный опыт американского, европейского налогообложения: если ты зарабатываешь больше, то должен платить больше... Это можно делать только на 2-м этапе и после войны. Потому что едва ли не единственным преимуществом плоской ставки является легкость администрирования. Прогрессивная шкала предусматривает декларирование, в некоторых случаях возвращение государством переплаченных налогоплательщиком налогов. То есть, там более сложные механизмы, а такие механизмы можем внедрить только после диджитализации налоговых отношений и проведения обучения плательщиков", — подчеркнул Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Представить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.

Также в Налоговой службе объяснили, требуют ли от граждан декларирования и уплаты налогов с иностранных доходов в виде финансовой помощи, предоставляемой разными странами, за 2023 год.

госбюджет
налоги
Налоговая служба
Даниил Гетманцев
изменения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме