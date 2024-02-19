Налоги после войны украинцы будут платить по-новому — что изменят

Американская валюта в руках. Фото: Freepik

В Украине после завершения войны планируют обновить систему налогообложения. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.

Об этом рассказали в Налоговом комитете ВРУ, пишет Интерфакс-Украина.

Детальнее о больших налогах для богатых

По словам главы комитета Даниила Гетманцева, в Украине намерены отменить налогообложение бизнеса по упрощенной системе и перевести предпринимателей на общую систему налогообложения. Также хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения в зависимости от заработка украинцев. Те, кто получает меньшую зарплату, будут платить меньший налог с нее. Те, кто получает высокие выплаты, будут платить больше.

Он напомнил, что соответствующая система частично работала в стране до 2016 года, когда население с более низкими доходами платило 15% НДФЛ, а те граждане, которые получали больше — платили больше. НДФЛ составлял 15 и 20% соответственно. Сейчас он одинаков для всех — 18%.

Таким образом, в стратегию нового налогообложения заложат европейский принцип: "Богатые платят больше". Пока власть работает над соответствующими новациями и еще не определилась с критерием богатства. Этому предшествует глубокая реформа налоговой системы, которая будет предусматривать полный доступ налоговиков к банковским операциям украинцев, в частности:

к переводам между банковскими картами;

пополнению карт наличными через терминалы.

Таким образом, все доходы граждан будут учтены и обложены налогом. Налогоплательщикам не придется самим заполнять налоговые декларации благодаря полной диджитализации.

"Прогрессивная шкала — поддерживаю, можно это будет вводить, потому что в этом есть логика и есть положительный опыт американского, европейского налогообложения: если ты зарабатываешь больше, то должен платить больше... Это можно делать только на 2-м этапе и после войны. Потому что едва ли не единственным преимуществом плоской ставки является легкость администрирования. Прогрессивная шкала предусматривает декларирование, в некоторых случаях возвращение государством переплаченных налогоплательщиком налогов. То есть, там более сложные механизмы, а такие механизмы можем внедрить только после диджитализации налоговых отношений и проведения обучения плательщиков", — подчеркнул Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Представить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.

Также в Налоговой службе объяснили, требуют ли от граждан декларирования и уплаты налогов с иностранных доходов в виде финансовой помощи, предоставляемой разными странами, за 2023 год.