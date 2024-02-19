Податки після війни українці платитимуть по-новому — що змінять

Американська валюта в руках. Фото: Freepik

В Україні після завершення війни планують оновити систему оподаткування. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.

Про це розповіли у Податковому комітеті ВРУ, пише Інтерфакс-Україна.

Детальніше про більші податки для заможних

За словами очільника комітету Данила Гетманцева, в Україні мають намір скасувати оподаткування бізнесу за спрощеною системою і перевести підприємців на загально систему оподаткування. Також хочуть запровадити прогресивну шкалу оподаткування залежно від заробітку українців. Ті, хто одержує меншу зарплату, сплачуватиме менший податок з неї. Ті, хто отримує високі виплати, платитимуть більше.

Він нагадав, що відповідна система частково працювала в країні до 2016 року, коли населення з нижчими доходами сплачувало 15% ПДФО, а громадяни, які отримували більше, платили більше. ПДФО становив 15 і 20% відповідно. Зараз він однаковий для всіх — 18%.

Таким чином, до стратегії нового оподаткування закладуть європейський принцип: "Багаті платять більше". Поки що влада працює над відповідними новаціями і ще не визначилася з критерієм багатства. Цьому має передувати глибока реформа податкової системи, яка передбачатиме повний доступ податківців до банківських операцій українців, зокрема:

до переказів між банківськими картками;

поповнення карток готівкою через термінали.

Таким чином, усі доходи громадян будуть обліковані та оподатковані. Платникам податків не доведеться самим заповнювати податкових декларацій завдяки повній діджиталізації.

"Прогресивну шкалу — підтримую, можна це буде вводити, бо в цьому є логіка і є позитивний досвід американського, європейського оподаткування: якщо ти заробляєш більше, то повинен сплачувати більше... Це можна робити лише на другому етапі і після війни. Бо чи не єдиною перевагою пласкої ставки є легкість адміністрування. Прогресивна шкала передбачає декларування, в деяких випадках — повернення державою переплачених платником податків. Тобто там більш складні механізми, а такі механізми можемо запровадити лише після діджиталізації податкових відносин та проведення навчання платників", — наголосив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.

Також у Податковій службі пояснили, чи вимагають від громадян декларування та сплати податків з іноземних доходів у вигляді фінансової допомоги, яку надають різні країни, за 2023 рік.