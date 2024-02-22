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В Украине ввели новую важную профессию во время войны

22 февраля 2024 13:23
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Работа в Украине — власть ввела новую важную профессию во время войны
Изготовленный протез. Фото: Мининвест
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство здравоохранения введет подготовку протезистов-ортезистов, ведь потребность в таких специалистах выросла в разы во время войны. Также соответствующую профессию внесли в национальный классификатор профессий.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Острая потребность в протезистах-ортезистах во время войны

Как отмечают в Кабинете министров, из-за войны растет количество раненых и многие нуждаются в протезировании. Учитывая это, введение профессии протезиста-ортезиста и системы подготовки соответствующих специалистов крайне важно для системы реабилитации в области здравоохранения.

В частности, они были внесены в список специализаций подготовки соискателей высшего образования степени магистра по специальности "Технологии медицинской диагностики и лечения". До этого соответствующая специальность не предусматривала таких специализаций, однако теперь две:

  • 224.01 Лабораторная диагностика (для подготовки врачей-лаборантов);
  • 224.02 Протезирование-ортезирование (для подготовки протезистов-ортезистов).

Как правило, протезисты-ортезисты разрабатывают технический дизайн и производят протезы и ортезы, определяют цели и составляют план реабилитации. Профессия направлена на то, чтобы граждане после потери конечностей имели равные возможности для полноценного участия в общественной жизни.

Подготовку протезистов-ортезистов будут осуществлять на магистерском уровне по специальности "Технологии медицинской диагностики и лечения" в соответствии с Международной стандартной классификацией образования (The International Standard Classification of Education, ISCED).

"Перечень и наказ, утверждающий его, — это лишь небольшая часть того, что уже сделано для внедрения профессии "протезист-ортезист" в Украине", — подчеркивают в правительстве.

Так, согласно статье 10 закона "О реабилитации в сфере здравоохранения", протезиста-ортезиста отнесли к специалистам по реабилитации, а профессию "протезист-ортезист" включили в список национального Классификатора профессий.

По данным популярного кадрового портала Work.ua, протезисты в Украине в среднем зарабатывают 32,5 тыс. гривен. Речь идет о медиане зарплат по данным из 85 вакансий, размещенных на портале с заголовком "Протезист" и по запросу-синониму "Ортопед".

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа приняли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.

Также мы писали, что в бюджете Украины нет достаточно средств на повышение заработной платы учителям соответствующим образом. Однако в рамках общего повышения минималки в 2024 году учителя будут получать от 10 до 15 тысяч гривен.

Минздрав
война
работа
профессии
правительство

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