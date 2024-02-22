Робота в Україні — влада запровадила нову важливу професію під час війни

Виготовлений протез. Фото: Мінінвест

Міністерство охорони здоров'я запровадить підготовку протезистів-ортезистів, адже потреба в таких спеціалістах зросла в рази під час війни. Також відповідну професію внесли до національного Класифікатора професій.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Гостра потреба в протезистах-ортезистах під час війни

Як зазначають у Кабінеті міністрів, через війну зростає кількість поранених і багато з них потребують протезування. З огляду на це, запровадження професії протезиста-ортезиста та системи підготовки відповідних спеціалістів — вкрай важливе для системи реабілітації у галузі охорони здоровʼя.

Зокрема, їх внесли до списку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування". До цього відповідна спеціальність не передбачала таких спеціалізацій, однак відтепер є дві:

224.01 Лабораторна діагностика (для підготовки лікарів-лаборантів);

224.02 Протезування-ортезування (для підготовки протезистів-ортезистів).

Як правило, протезисти-ортезисти розробляють технічний дизайн та виготовляють протези та ортези, визначають цілі та складають план реабілітації. Професія спрямована на те, щоб громадяни після втрати кінцівок мали рівні можливості для повноцінної участі у суспільному житті.

Підготовку протезистів-ортезистів здійснюватимуть на магістерському рівні за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування" у відповідності Міжнародній стандартній класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED).

"Перелік і наказ, що його затверджує, — це лише невелика частина того, що вже зроблено для запровадження професії "протезист-ортезист" в Україні", — наголошують в уряді.

Так, згідно зі статтею 10 закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", протезиста-ортезиста віднели до фахівців з реабілітації, а професію "протезист-ортезист" включили до переліку національного Класифікатора професій.

За даними популярного кадрового порталу Work.ua, протезисти в Україні у середньому заробляють 32,5 тис. гривень. Йдеться про медіану заробітних плат за даними з 85 вакансій, розміщених на порталі із заголовком "Протезист" та за запитами-синонімом "Ортопед".

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