Цены в Украине — сладкая газировка может подорожать в 2025 году

В Украине взлетят цены на популярные напитки — когда и на сколько
В Украине ожидается подорожание сладкой и газированной воды в 2025 году. В Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержали проект закона N9032-1, предусматривающий акцизный налог на такие напитки.
Об этом сообщил заместитель главы этого комитета Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Как вырастут цены на сладкую газировку
Как отметил Железняк, профильный комитет поддержал такой законопроект и рекомендует нардепам для принятия. При этом он не голосовал, ведь, по его мнению, есть сомнения в нормальном администрировании.
Речь идет об альтернативном проекте закона с несколько меньшими ставками.
В общем, документ в случае принятия будет предусматривать:
- отнесение минеральной и газированной (с сахаром или различными подслащивающими/ароматическими веществами) к подакцизным товарам;
- введение специфической ставки налога на уровне 0,1 евро за 1 л напитка.
Уплата налога ляжет на плечи производителей и импортеров.
По оценкам Министерства экономики, после введения акцизного налога, цена на такие напитки может подскочить на 4 гривны за каждый литр.
Что еще стоит знать
Напомним, цены на продукты питания в Украине снова идут вверх. В ближайшее время ожидается значительное повышение стоимости хлеба, что станет очередным ударом по кошелькам потребителей.
Ранее мы писали, что дефицит рабочих рук может привести к снижению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц. Это повлияет на выращивание ягод и фруктов и впоследствии приведет к изменению цен на них.
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