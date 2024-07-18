Ціни в Україні — солодка газована вода може подорожчати у 2025 році

Асортимент газованої води. Фото: pixabay

В Україні очікується подорожчання солодкої та газованої води у 2025 році. У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримали проєкт закону N9032-1, який передбачає акцизний податок на такі напої.

Про це повідомив заступник голови цього комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Як зазначив Железняк, профільний комітет підтримав такий законопроєкт та рекомендує нардепам до ухвалення. При цьому нардеп не голосував, адже, на його думку, є сумніви у нормальному адмініструванні.

Йдеться про альтернативний проєкт закону з дещо меншими ставками.

Загалом документ у разі ухвалення передбачатиме:

віднесення мінеральної та газованої (з цукром чи різними підсолоджувальними/ароматичними речовинами) до підакцизних товарів;

запровадження специфічної ставки податку на рівні 0,1 євро за 1 л напою.

Сплата податку ляже на плечі виробників та імпортерів.

За оцінками Міністерства економіки, після запровадження акцизного податку ціна на такі напої може підскочити на 4 гривні за кожен літр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на продукти харчування в Україні знову йдуть угору. Найближчим часом очікується значне підвищення вартості хліба, що стане черговим ударом по гаманцях споживачів.

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