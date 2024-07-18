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В Україні злетять ціни на популярні напої — коли і на скільки

18 липня 2024 10:19
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні — солодка газована вода може подорожчати у 2025 році
Асортимент газованої води. Фото: pixabay
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні очікується подорожчання солодкої та газованої води у 2025 році. У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримали проєкт закону N9032-1, який передбачає акцизний податок на такі напої.

Про це повідомив заступник голови цього комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Як зазначив Железняк, профільний комітет підтримав такий законопроєкт та рекомендує нардепам до ухвалення. При цьому нардеп не голосував, адже, на його думку, є сумніви у  нормальному адмініструванні.

Йдеться про альтернативний проєкт закону з дещо меншими ставками.

Загалом документ у разі ухвалення передбачатиме:

  • віднесення мінеральної та газованої (з цукром чи різними підсолоджувальними/ароматичними речовинами) до підакцизних товарів;
  • запровадження специфічної ставки податку на рівні 0,1 євро за 1 л напою.

Сплата податку ляже на плечі виробників та імпортерів.

За оцінками Міністерства економіки, після запровадження  акцизного податку ціна на такі напої може підскочити на 4 гривні за кожен літр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на продукти харчування в Україні знову йдуть угору. Найближчим часом очікується значне підвищення вартості хліба, що стане черговим ударом по гаманцях споживачів.

Раніше ми писали, що дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць. Це вплине на вирощування ягід та фруктів і згодом призведе до змін цін на них

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