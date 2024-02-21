Правила покупки валюты для бизнеса — НБУ объявил об изменениях

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) рассказал об изменениях в условиях покупки валюты бизнесом. Соответствующие изменения заработают с 21 февраля 2024 по ряду направлений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Какие валютные ограничения ввел НБУ

С 21 февраля при покупке бизнесом валюты банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях "своп", по которым совершена первая часть операции ( по продаже клиентом иностранной валюты банка).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной ими иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях "своп" (валюта, срок сделки) по незавершенным сделкам с банками. Информация будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

НБУ также уточнил особенности валютного надзора со стороны банков по предельным срокам расчетов по экспортным операциям.

"В настоящее время действует норма, согласно которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по экспортным операциям после зачисления на текущий счет резидента в банке поступивших от нерезидента за товар денежных средств, если эти средства переводились из-за границы" , — рассказали в Нацбанке.

С 21 февраля украинские банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями, только если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. В то же время, переводы в гривнах не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

Что еще нужно знать

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.

Мы также сообщали, что начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют. Он также рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать валюту.