Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow В Украине выросло количество миллионеров во время войны — данные за 2022 год arrow

В Украине выросло количество миллионеров во время войны — данные за 2022 год

19 февраля 2024 14:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Декларирование 2022 — в Украине выросло количество миллионеров
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Налоговом комитете Верховной Рады обнародовали итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

Об этом сообщает глава профильного комитета Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Результаты декларирования-2022

По его словам, в 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций о собственном имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен.

В то же время "львиную долю" деклараций — 112 тысяч — подали в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физлиц, подлежащего возврату из государственного бюджета, составила 444,08 миллиона гривен.

Как отметил глава Налогового комитета, несмотря на войну, на 16% выросло количество деклараций украинцев с суммой более одного миллиона гривен. Таких деклараций в прошлом году насчитывалось более 12,37 тысячи.

Учитывая это, количество миллионеров год к году повысилось на 2863 человека.

Налоговые обязательства такие "миллионеры" осуществили:

  • по уплате налогов в государственный бюджет — на сумму 2756,0 миллиона гривен;
  • по военному сбору — 526,5 миллиона гривен.

В целом по результатам декларирования доходов физлицами в 2023 году в бюджет поступило:

  • налога на доходы физлиц — 4 539,02 миллиона гривен;
  • военного сбора — 946,09 миллиона гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине по завершении войны планируют обновить систему налогообложения. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.

Также мы писали, что граждане Украины, уехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Предоставить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.

декларация
миллионеры
Даниил Гетманцев
деньги
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме