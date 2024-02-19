Декларирование 2022 — в Украине выросло количество миллионеров

Американская валюта. Фото: Unsplush

В Налоговом комитете Верховной Рады обнародовали итоги декларирования доходов, полученных гражданами в 2022 году. Как свидетельствуют данные, в первый год полномасштабной войны количество миллионеров продолжило расти.

Об этом сообщает глава профильного комитета Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Результаты декларирования-2022

По его словам, в 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций о собственном имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен.

В то же время "львиную долю" деклараций — 112 тысяч — подали в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физлиц, подлежащего возврату из государственного бюджета, составила 444,08 миллиона гривен.

Как отметил глава Налогового комитета, несмотря на войну, на 16% выросло количество деклараций украинцев с суммой более одного миллиона гривен. Таких деклараций в прошлом году насчитывалось более 12,37 тысячи.

Учитывая это, количество миллионеров год к году повысилось на 2863 человека.

Налоговые обязательства такие "миллионеры" осуществили:

по уплате налогов в государственный бюджет — на сумму 2756,0 миллиона гривен;

по военному сбору — 526,5 миллиона гривен.

В целом по результатам декларирования доходов физлицами в 2023 году в бюджет поступило:

налога на доходы физлиц — 4 539,02 миллиона гривен;

военного сбора — 946,09 миллиона гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине по завершении войны планируют обновить систему налогообложения. Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.

Также мы писали, что граждане Украины, уехавшие за границу во время полномасштабной войны РФ, должны отчитаться о зарубежных доходах. Предоставить налоговые декларации должны до конца апреля текущего года.