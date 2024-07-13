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В Украине вырастут цены на продукты — что подорожает больше всего

13 июля 2024 15:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Удорожание электроэнергии повлияет на стоимость продуктов - как растут цены
Женщина в магазине. Фото: Shutterstock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на продукты питания в Украине снова идут вверх. В ближайшее время ожидается значительное повышение стоимости хлеба, что станет очередным ударом по кошелькам потребителей.

О том, какие продукты подорожают и на сколько, рассказывает ТСН.

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Аграрии прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за удорожания бензина. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что новый скачок цен неизбежен.

Повышение акцизов на горючее, одобренное комитетом Верховной Рады, является одной из причин удорожания. Украина обязана перед ЕС относительно приведения акцизов на нефтепродукты до минимального уровня, разрешенного в ЕС.

Рост налогов также введен для наполнения бюджета обороны и вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Как отмечают эксперты, цены на украинских АЗС могут вырасти на 1,5-2 грн за литр, что будет оказывать существенное влияние на аграриев, особенно в начале уборки.

Какие продукты подорожают

В Украине резко увеличится стоимость хлеба. Производители объясняют повышение цен на текущие условия.

Цена хлеба повысится на всех заводах, и это связано не только с ростом стоимости основной составляющей — муки. Пекари также указывают на перебои с электроснабжением и дефицит персонала. Поэтому стоимость буханки может вырасти на 30%.

Однако подорожание коснется не только хлеба, но и многих других продуктов. По прогнозам Forbes, постоянные отключения электроэнергии повлекут за собой стремительный рост цен на пищевые продукты в ближайшие месяцы. Больше всего удорожают молочные продукты, поскольку их хранение требует стабильного электроснабжения.

Как изменятся цены в супермаркетах Украины

Крупнейшие сети супермаркетов в Украине уже анонсировали нелестные изменения. В частности, в июне-июле в АТБ поднимутся цены на рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез.

Причинами роста цен на продукты на 5-15% называют не только нестабильное электроснабжение, но и девальвацию гривны и удорожание логистики.

В сети "Aшан" уже подорожали хлеб и сахар из-за остановки работы некоторых производств, которые решили подождать стабилизацию ситуации в энергетике.

Супермаркеты "Сільпо" и "Фора" пока не сообщали о росте цен, но уменьшили ассортимент скоропортящихся товаров. Также известно, что в магазинах уже перебои с поставкой локальных продуктов от небольших предприятий, не имеющих генераторов.

Что еще стоит знать

Напомним, инфляция на украинском потребительском рынке в июне 2024 достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.

Мы также писали, что в Украине наблюдается снижение цен на целый ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.

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