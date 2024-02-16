Льготы на коммуналку — для ветеранов готовят изменения

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проблемы со льготами для ветеранов

Как отметили в пресс-центре, вопрос предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг обсудили на совещании по вопросам ветеранской политики под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

На совещании пришли к выводу, что процедура по назначению льгот ветеранам на коммунальные услуги должна быть упрощена, так как часто возникают трудности.

По украинскому законодательству, ветераны и их семьи имеют право на льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Льготы предоставляются в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" №3551-ХІІ от 22.10.1993":

для ветеранов — 75% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;

для ветеранов с инвалидностью — 100% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов.

Однако механизм назначения соответствующей помощи забюрократизирован.

Соответствующую информацию обрабатывает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В частности, фонд получает информацию от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) относительно соответствующих тарифов.

Суть проблемы состоит в том, что ОСМД должны предоставлять такие данные в ПФУ ежемесячно и именно это часто является причиной замедления обработки данных. В результате происходят задержки в назначении льгот для этой категории граждан.

Как предлагают предоставлять льготы ветеранам

Во время совещания решили ввести изменения во избежание затягивания назначения льгот ветеранам. Согласно им, Объединения совладельцев многоквартирных домов будут предоставлять ПФУ информацию не каждый месяц, а только в случае изменений в тарифах на коммунальные услуги и других данных.

"Также на указанном совещании представители ассоциаций ОСМД предоставили правительству ряд предложений по оптимизации механизма назначения льгот для ветеранов войны и членов их семей", — добавили в Минреинтеграции.

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Напомним, ранее фискалы рассказали об изменении размера налоговой социальной льготы и кто ее может получить в 2024 году. Благодаря ей, некоторые украинцы имеют право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода.

Ранее мы писали, что льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2024 году будут рассчитывать по-новому. Возросла величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу.