Пільги на комуналку — у ПФУ попереджають про зміни у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: Unsplush

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг у 2024 році розраховуватимуть по-новому. Зросла величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу.

Про це повідомили представники Пенсійного фонду.

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Пільги на комуналку у 2024 році

Як зазначають фахівці, громадянам, які користуються пільгами залежно від доходів, цього року допомогу продовжать в автоматичному порядку.

Водночас, із січня право на пільги з оплати послуг ЖКГ визначатимуть органи Пенсійного фонду відповідно до доходів, які отримала сім’я пільговика за період з липня по грудень минулого року.

Йдеться про знижку з часткою 100%, 50% та 25%, залежно від середньомісячного доходу. Вони поширюються на:

тверде та рідке пічне побутове паливо;

скраплений газ в грошовій формі;

послуг ЖКГ.

Хто має звернутися особисто із заявою

У ПФУ зазначають, що особисто звертатися за відновленням допомоги необхідно, якщо у родині пільговика сталися зміни, що стосуються:

складу родини;

місця проживання;

переліку послуг, на які призначено пільги.

Таке право надається, якщо середньомісячний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу не більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024-му сума підвищилась до 4,24 тис. гривень.

Хто має право на пільги

Претендувати на пільги можуть такі категорії громадян:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени родини;

працівники сфери культури та пенсіонери-педагоги із сільської місцевості;

багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

дружина або чоловік померлих осіб-учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

родини з дітьми з інвалідністю;

учасники війни та діти війни.

"У зв’язку з тим, що квартальний звіт подається страхувальниками протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, необхідні відомості про дохід сім’ї пільговика надійдуть до органів Фонду в лютому. Після цього буде розраховано пільгу на новий період", — додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

Ми також писали про те, комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку.