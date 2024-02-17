Выплаты ВПЛ — кому продолжат оказывать помощь

Переселенцы на вокзале Харькова. Фото: Salwan Georges

Выплаты на проживание внутри перемещенным лицам (ВПЛ) с 1 марта 2024 года будут продлены на 6 месяцев для большинства нынешних получателей. Однако некоторые переселенцы лишатся помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Кому из ВПЛ продолжат выплаты на проживание

В сообщении говорится, что выплаты будут продлены для большинства нынешних получателей, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям. На 6 месяцев продолжаются выплаты для ВПЛ, которые не имеют возможности работать, а именно:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей (подробный перечень — в постановлении);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Значительное количество ВПЛ также сможет получить выплаты еще на 6 месяцев после подачи нового заявления. А именно:

малолетний ребенок, прибывший в новое общество без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС);

человек, утративший трудоспособность, но не имеющий права на пенсионную выплату и/или получающий государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн.).

Кому еще продолжат выплаты

Украина также предоставит дополнительную поддержку родителям, которые не имеют возможности работать, ухаживая за детьми. Поэтому по заявлению помощь будет продолжаться, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн.

для лиц трудоспособного возраста, не работающих и ухаживающих за ребенком до 14 лет;

или семей, в которых воспитывается трое и более детей младше 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях).

Такие семьи получат помощь, если проживают на территории, где ведутся возможные боевые действия.

"Те семьи, которые живут в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате (офлайн и онлайн) — также могут подать заявление и получать выплаты в течение следующих шести месяцев", — рассказали в ведомстве.

Также по заявлению помощь продолжается в следующих случаях:

если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости как безработный или ищущий работу, и при этом в семье есть дети, посещающие садики, школы, учащиеся в заведениях профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей и высшего образования.

Право на продление выплат на 6 месяцев имеют следующие лица:

которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

"Во всех этих случаях помощь будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в такой семье, но другие неработающие члены семьи должны зарегистрироваться в центре занятости. Если они этого не сделают, выплата пособия прекращается через месяц", — пояснили в Минсоцполитики.

Что еще нужно знать

Напомним, что с 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продолжить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.

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