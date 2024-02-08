Грошова допомога до 33 тисяч — в Україні стартувала нова програма підтримки

Грошові купюри. Фото: rbc.ua

У кількох регіонах України запрацювала нова програма допомоги громадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ставши її учасником, можна отримати до 33 тисяч гривень.

Про це поінформували у пресцентрі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про Програму екстреної підтримки

У відомстві розповіли, що кошти можна отримати від Естонської ради у справах біженців.

Йдеться про "Програму екстреної підтримки засобів до існування", на яку відкрилась реєстрація.

Допомогу нададуть домогосподарствам, що постраждали від війни, у трьох регіонах країни. Матеріальна допомога призначена для започаткування чи відновлення економічної діяльності жителів кількох громад. Йдеться про:

Новомиколаївську та Широківську громаду Запорізької області;

Казанківську та Березнегуватську громаду Миколаївської області;

Слобожанську та Шевченківську громаду Харківської області.

На які суми допомоги можна розраховувати

За новою програмою громадяни мають можливість отримати гранти на кілька тисяч гривень. А саме:

мінімально — 23,5 тисячі гривень;

максимально — до 33 тисяч гривень.

Гроші дозволяється витратити на такі напрямки діяльності (запуск чи відновлення) підприємств:

тваринництво;

птахівництво;

бджільництво;

виробництво молочної продукції;

городництво;

інші види господарської діяльності.

Деталі програми доступні за посиланням. Там можна зареєструватися, внісши необхідну інформацію. Заявку прийматимуть до 29 лютого 2024 року.

Додаткові питання можна уточнити за номером телефону:

+38 067 508 08 39

або електронною поштою:

Джерело: pagulasabi.ee

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть одержати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень під час воєнного стану в країні. Розраховувати на відповідні виплати можуть тільки кілька категорій громадян.

Також повідомлялося, що в різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.