Грошова допомога до 33 тисяч — в Україні стартувала нова програма підтримки

Виплати сягнуть 33 тис. грн — українцям доступна нова програма допомоги
У кількох регіонах України запрацювала нова програма допомоги громадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ставши її учасником, можна отримати до 33 тисяч гривень.
Про це поінформували у пресцентрі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Детальніше про Програму екстреної підтримки
У відомстві розповіли, що кошти можна отримати від Естонської ради у справах біженців.
Йдеться про "Програму екстреної підтримки засобів до існування", на яку відкрилась реєстрація.
Допомогу нададуть домогосподарствам, що постраждали від війни, у трьох регіонах країни. Матеріальна допомога призначена для започаткування чи відновлення економічної діяльності жителів кількох громад. Йдеться про:
- Новомиколаївську та Широківську громаду Запорізької області;
- Казанківську та Березнегуватську громаду Миколаївської області;
- Слобожанську та Шевченківську громаду Харківської області.
На які суми допомоги можна розраховувати
За новою програмою громадяни мають можливість отримати гранти на кілька тисяч гривень. А саме:
- мінімально — 23,5 тисячі гривень;
- максимально — до 33 тисяч гривень.
Гроші дозволяється витратити на такі напрямки діяльності (запуск чи відновлення) підприємств:
- тваринництво;
- птахівництво;
- бджільництво;
- виробництво молочної продукції;
- городництво;
- інші види господарської діяльності.
Деталі програми доступні за посиланням. Там можна зареєструватися, внісши необхідну інформацію. Заявку прийматимуть до 29 лютого 2024 року.
Додаткові питання можна уточнити за номером телефону:
- +38 067 508 08 39
або електронною поштою:
Більше про допомогу українцям
Нагадаємо, деякі українці можуть одержати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень під час воєнного стану в країні. Розраховувати на відповідні виплати можуть тільки кілька категорій громадян.
Також повідомлялося, що в різних регіонах України місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.
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