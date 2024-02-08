Денежная помощь до 33 тысяч — в Украине стартовала новая программа поддержки

Выплаты достигнут 33 тыс. грн — украинцам доступна новая программа помощи
В нескольких регионах Украины заработала новая программа помощи гражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ. Став ее участником, можно получить до 33 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Подробнее о Программе экстренной поддержки
В ведомстве рассказали, что средства можно получить от Эстонского совета по делам беженцев.
Речь идет о "Программе экстренной поддержки средств к существованию", на которую открылась регистрация.
Помощь окажут пострадавшим от войны домохозяйствам в трех регионах страны. Материальная помощь предназначена для создания или возобновления экономической деятельности жителей нескольких громад. Речь идет о:
- Новониколаевской и Широковской громаде Запорожской области;
- Казанковской и Березнеговатской громаде Николаевской области;
- Слобожанской и Шевченковской громаде Харьковской области.
На какие суммы пособия можно рассчитывать
По новой программе граждане имеют возможность получить гранты в несколько тысяч гривен. А именно:
- минимально — 23,5 тысячи гривен;
- максимально — до 33 тысяч гривен.
Деньги разрешается потратить на следующие направления деятельности (запуск или возобновление) предприятий:
- животноводство;
- птицеводство;
- пчеловодство;
- производство молочной продукции;
- огородничество;
- другие виды хозяйственной деятельности.
Детали программы доступны по ссылке. Там можно зарегистрироваться, введя необходимую информацию. Заявки будут принимать до 29 февраля 2024 года.
Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону:
- +38 067 508 08 39
или по электронной почте:
Больше о помощи украинцам
Напомним, некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен во время военного положения в стране. Рассчитывать на соответствующие выплаты могут только несколько категорий граждан.
Также сообщалось, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.
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