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Выплаты достигнут 33 тыс. грн — украинцам доступна новая программа помощи

8 февраля 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь до 33 тысяч — в Украине стартовала новая программа поддержки
Денежные купюры. Фото: rbc.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В нескольких регионах Украины заработала новая программа помощи гражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ. Став ее участником, можно получить до 33 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о Программе экстренной поддержки

В ведомстве рассказали, что средства можно получить от Эстонского совета по делам беженцев.

Речь идет о "Программе экстренной поддержки средств к существованию", на которую открылась регистрация.

Помощь окажут пострадавшим от войны домохозяйствам в трех регионах страны. Материальная помощь предназначена для создания или возобновления экономической деятельности жителей нескольких громад. Речь идет о:

  • Новониколаевской и Широковской громаде Запорожской области;
  • Казанковской и Березнеговатской громаде Николаевской области;
  • Слобожанской и Шевченковской громаде Харьковской области.

На какие суммы пособия можно рассчитывать

По новой программе граждане имеют возможность получить гранты в несколько тысяч гривен. А именно:

  • минимально — 23,5 тысячи гривен;
  • максимально — до 33 тысяч гривен.

Деньги разрешается потратить на следующие направления деятельности (запуск или возобновление) предприятий:

  • животноводство;
  • птицеводство;
  • пчеловодство;
  • производство молочной продукции;
  • огородничество;
  • другие виды хозяйственной деятельности.

Детали программы доступны по ссылке. Там можно зарегистрироваться, введя необходимую информацию. Заявки будут принимать до 29 февраля 2024 года.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону:

  • +38 067 508 08 39

или по электронной почте:

 

денежная помощь
Источник: pagulasabi.ee

Больше о помощи украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен во время военного положения в стране. Рассчитывать на соответствующие выплаты могут только несколько категорий граждан.

Также сообщалось, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.

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