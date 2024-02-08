Денежная помощь до 33 тысяч — в Украине стартовала новая программа поддержки

Денежные купюры. Фото: rbc.ua

В нескольких регионах Украины заработала новая программа помощи гражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ. Став ее участником, можно получить до 33 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о Программе экстренной поддержки

В ведомстве рассказали, что средства можно получить от Эстонского совета по делам беженцев.

Речь идет о "Программе экстренной поддержки средств к существованию", на которую открылась регистрация.

Помощь окажут пострадавшим от войны домохозяйствам в трех регионах страны. Материальная помощь предназначена для создания или возобновления экономической деятельности жителей нескольких громад. Речь идет о:

Новониколаевской и Широковской громаде Запорожской области;

Казанковской и Березнеговатской громаде Николаевской области;

Слобожанской и Шевченковской громаде Харьковской области.

На какие суммы пособия можно рассчитывать

По новой программе граждане имеют возможность получить гранты в несколько тысяч гривен. А именно:

минимально — 23,5 тысячи гривен;

максимально — до 33 тысяч гривен.

Деньги разрешается потратить на следующие направления деятельности (запуск или возобновление) предприятий:

животноводство;

птицеводство;

пчеловодство;

производство молочной продукции;

огородничество;

другие виды хозяйственной деятельности.

Детали программы доступны по ссылке. Там можно зарегистрироваться, введя необходимую информацию. Заявки будут принимать до 29 февраля 2024 года.

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону:

+38 067 508 08 39

или по электронной почте:

Источник: pagulasabi.ee

Больше о помощи украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 тысяч гривен во время военного положения в стране. Рассчитывать на соответствующие выплаты могут только несколько категорий граждан.

Также сообщалось, что в разных регионах Украины местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.