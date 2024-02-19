Выплаты ВПЛ после 1 марта — кто должен подать заявления

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине после 1 марта текущего года выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) автоматически продлят далеко не всем. Их в дальнейшем получат наиболее уязвимые категории граждан, а также отдельные лица, которые должны повторно подать заявления.

Список, созданный правительством, обнародовала Государственная служба занятости.

Кому продлят помощь на проживание для ВПЛ

Как отмечается, правительство еще на шесть месяцев автоматически продлит выплаты для внутренних переселенцев, у которых нет возможности работать, а именно:

пенсионеры, у которых по состоянию на 1 января этого года размер пенсии не больше 9,4 тыс. грн;

лица с инвалидностью первой и второй группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Кто из ВПЛ должен подать новые заявления

Как отметили в Госслужбе, значительное количество переселенцев также смогут получить выплаты еще на шесть месяцев, однако при предоставлении нового заявления на выплаты. В этом списке оставили:

малолетних детей, прибывших в новую громаду без сопровождения законных представителей;

беременных женщин после 30-й недели беременности (27 недели беременности — для женщин из числа I–IV категорий лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС);

людей, потерявших трудоспособность, однако не имеющих права на пенсионные выплаты или получающих государственную соцпомощь;

людей трудоспособного возраста, которые не работают, однако зарегистрировались в центре занятости как безработные или ищущие работу, и при этом в семье есть дети, которые ходят в сады или учебные заведения;

лиц, ухаживающих за гражданами с инвалидностью первой группы, детьми с инвалидностью до 18 лет, лицами с инвалидностью первой или второй группы из-за психических расстройств, лиц, достигших 80-летнего возраста, или тяжелобольных детей.

Кроме того, по заявлению помощь продлят, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не больше 9,44 тыс. грн.

лица трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за детьми младше 14 лет;

дети, проживающие в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стартовал прием заявок на материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на три месяца.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продолжить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.