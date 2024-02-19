Виплати ВПО після 1 березня — хто має подати заяви

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні після 1 березня поточного року виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать далеко не всім. Їх надалі отримають найбільш вразливі категорії громадян, також окремі особи, які мають повторно подати заяви.

Список, створений урядом, оприлюднила Державна служба зайнятості.

Кому продовжать допомогу на проживання для ВПО

Як зазначається, уряд ще на шість місяців автоматично продовжить виплати для внутрішніх переселенців, у яких немає можливості працювати, а саме:

пенсіонери, у яких станом на 1 січня цього року розмір пенсії не більший за 9,4 тис. грн;

особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Хто з ВПО має подати нові заяви

Як зауважили у Держслужбі, значна кількість переселенців також зможе отримати виплати ще на шість місяців, однак за умови надання нової заяви на виплати. У цьому списку залишили:

малолітніх дітей, які прибули в нову громаду без супроводу законних представників;

вагітних жінок після 30-го тижня вагітності (27 тижня вагітності — для жінок з числа I–IV категорій осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС);

людей, які втратили працездатність, однак не мають права на пенсійні виплати чи отримують державну соцдопомогу;

людей працездатного віку, які не працюють, однак зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітні чи такі, що шукають роботу, і при цьому в родині є діти, які ходять у садки чи навчальні заклади;

осіб, які доглядають за громадянами з інвалідністю першої групи, дітьми з інвалідністю до 18 років, особами з інвалідністю першої чи другої групи через психічні розлади, осіб, які досягнули 80-річного віку, або тяжкохворі діти.

Окрім того, за заявою допомогу продовжать, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини не більший 9,44 тис. грн:

особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дітьми до 14 років;

діти, які проживають в родині і не виховуються в інтернатних закладах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні стартував прийом заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці.

Раніше ми розповідали, що з 1 березня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить право на виплати державної допомоги. Однак парламентарії запропонували продовжити виплату держдопомоги переселенцям до скасування воєнного стану в країні.