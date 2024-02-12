Тарифы на коммуналку — взлетят ли цены на услуги в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: fakty.ua

В Украине до конца отопительного сезона 2023-2024 власти пообещали не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако в сети появляются намеки на то, что некоторые цены могут существенно измениться в этом году.

Ситуацию прокомментировал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Читайте также:

Почему ждут изменения в платежках в 2024 году

Задолженность за коммунальные услуги, по разным оценкам, в Украине составляет около 240 млрд гривен. Ситуация усугубилась во время войны.

Хотя в 2024-м правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг должникам, однако полноценно спасти коммунальную систему таким образом будет сложно.

В связи с этим повышение стоимости услуг ЖКХ неизбежно — вопрос лишь во времени.

Подорожание газа

Несмотря на то, что "Нафтогазе Украины" пообещали не повышать тариф в 7,96 грн за кубометр до конца холодного сезона, потребители уже зимой будут платить больше.

По словам эксперта, все из-за введенной третьей платежки за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Как отметил специалист, третья коммунальная квитанция за природный газ должна прийти в феврале за январь всем владельцам квартир многоэтажек, однако получат ее только те, кто пришли на собрание совладельцев многоквартирных домов и определились с исполнителем услуг. Иначе, по законодательству, такая платежка будет незаконной.

"Большинство этих денег пойдет на обследование газовых сетей и очень небольшой ремонт", — отметил Олег Попенко.

Сумма будет зависеть от конкретного дома, высотности, количества квартир. По разным оценкам, ориентировочно на одну квартиру придется по около 300 гривен за три года.

Однако эксперт предполагает, что после отопительного сезона стоимость газа может подскочить до 10–11 грн за куб. м.

Новые тарифы от водоканалов

По словам экспертов, водоканалы уже все подсчитали для подорожания централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения. Предложили рост тарифов на воду с 1 апреля и с 1 июля 2024 года. Теперь ждут решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В конце января Нацкомиссия приняла начало процедуры обсуждения двухэтапного роста цен для ряда водоканалов.

По словам эксперта, можно не сомневаться, что в этом году указанные водоканалы серьезно повысят тарифы, некоторые — вдвое.

"Это будет 20-30%, а некоторые получат в тарифе даже +60%. При этом за счет потребителей будут решать вопросы долгов водоканалов за электроэнергию (а там общие долги более 3 млрд гривен). То есть вместо того, чтобы реформировать и снижать расходы, решили поднять тарифы. Поэтому потребителям остается только раскрывать кошельки и готовить деньги", — отмечает Попенко.

Очередное повышение цен на электричество

Электроэнергия была единственной коммунальной услугой, существенно подорожавшей с начала полномасштабной войны. С 1 июня 2023 года тариф вырос с 1,44 грн до 2,64 грн/кВт*час. При этом отменили тарифную градацию в зависимости от уровня потребления.

Несмотря на это, дискуссии о новом повышении цен не прекратились. Власти и энергетики уверяют, что стоимость после двойного подорожания все равно низкая и экономически необоснованная.

Эксперт уверен, что повышение этого тарифа возможно уже в мае-июне 2024 года. По всей вероятности, новый тариф вырастет до 3,5-4 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Госстата, в Украине за последний год стоимость услуг по коммунальным платежам существенно возросла. В январе этого года по сравнению с январем прошлого цены повысились на 12,8%.

Ранее мы писали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.