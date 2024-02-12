Тарифи на комуналку — чи злетять ціни на послуги у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: fakty.ua

В Україні до кінця опалювального сезону 2023-2024 влада пообіцяла не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Однак у мережі лунають натяки про те, що деякі ціни можуть суттєво змінитися цьогоріч.

Ситуацію прокоментував голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Заборгованість за комунальні послуги, за різними оцінками, в Україні сягає близько 240 млрд гривень. Ситуація особливо погіршилася під час війни.

Хоч уряд у 2024-му зняв мораторій на припинення надання послуг боржникам, однак повноцінно врятувати комунальну систему таким кроком буде складно.

З огляду на це, підвищення вартості послуг ЖКГ неминуче — питання лише в часі.

Подорожчання газу

Попри те, що в "Нафтогазі України" пообіцяли не підвищувати тариф у 7,96 грн за кубометр до кінця холодного сезону, споживачі вже взимку платитимуть більше.

За словами експерта, все через запроваджену третю платіжку за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Як зазначив фахівець, третя комунальна квитанція за природний газ має надійти у лютому за січень усім власникам квартир багатоповерхівок, однак отримають її тільки ті, хто зібрався на збори співвласників багатоквартирних будинків та визначився з виконавцем послуг. Інакше, за законодавством, така платіжка буде незаконною.

"Більшість цих грошей піде на обстеження газових мереж і дуже невеликий ремонт", — зазначив Олег Попенко.

Сума залежатиме від конкретного будинку, висотності, кількості квартир. За різними оцінками, орієнтовно на одну квартиру припадатиме по близько 300 гривень за три роки.

Проте експерт припускає, що після опалювального сезону вартість газу може підскочити до 10-11 грн за куб. м.

Нові тарифи від водоканалів

За словами експертів, водоканали вже все підрахували для подорожчання централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Запропонували зростання тарифів на воду з 1 квітня та з 1 липня 2024 року. Тепер чекають рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Наприкінці січня Нацкомісія схвалила початок процедури обговорення двоетапного зростання цін для низки водоканалів.

За словами експерта, можна не сумніватися, що цьогоріч зазначені водоканали серйозно підвищать тарифи, дехто — удвічі.

"Це буде 20-30%, а дехто отримає в тарифі навіть +60%. При цьому за рахунок споживачів вирішуватимуть питання боргів водоканалів за електроенергію (а там загальні борги понад 3 млрд гривень). Тобто, замість того, щоб реформувати та знижувати витрати, вирішили підвищувати тарифи. Тож, споживачам залишається лише розкривати гаманці та готувати гроші", — наголошує Попенко.

Чергове підвищення цін на електрику

Електроенергія була єдиною комунальною послугою, яка істотно подорожчала з початку повномасштабної війни. З 1 червня 2023-го тариф зріс з 1,44 грн до 2,64 грн/кВт*година. При цьому скасували тарифну градацію, залежно від рівня споживання.

Попри це, дискусії про нове підвищення цін не припинились. Влада та енергетики запевняють, що вартість після подвійного подорожчання все одно низька та економічно необґрунтована.

Експерт переконаний, що підвищення цього тарифу можливе вже у травні-червні 2024 року. Цілком ймовірно, що новий тариф зросте до 3,5-4 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні за останній рік вартість послуг у комунальних платіжках суттєво зросла. У січні цього року проти до січня минулого ціни підвищились на 12,8%.

Раніше ми писали, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.