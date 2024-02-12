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В Україні суттєво підвищили комуналку — що подорожчало найбільше

12 лютого 2024 07:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи в Україні — ціни в комунальних платіжках зросли
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні за останній рік вартість послуг у комунальних платіжках суттєво зросла. У січні цього року проти до січня минулого ціни підвищились на 12,8%.

Такі дані наводить Державна служба статистики.

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Як змінились ціни на послуги ЖКГ

За інформацією Держстату, подорожчали фактично всі послуги. Найбільше ціни підскочили на електричну енергію — на 69,7%.

Йдеться про червневе підвищення тарифу. Коли зріс до 2,64 грн за 1 кВт*год незалежно від обсягів споживання. До того було:

  • за умови споживання до 150 кВт*год на місяць — 1,44 грн;
  • за споживання більше 150 кВт*год — 1,68 грн/кВт*год.

Далі йде послуга з вивезення побутових відходів. Вона подорожчала на 5%. Зросла ціна на:

  • послугу з управління багатоквартирними будинками — на 4,2% більше;
  • утримання та ремонт житла — на 3,1% дорожче.

Найменше ціни зросли на послуги з водопостачання — 0,8% та каналізацію — на 0,7%.

Тарифи залишились колишні

За даними статвідомства, деякі комунальні послуги не змінилася. Ціни залишаються сталими на:

  • природний газ;
  • гарячу воду;
  • опалення.

 

тарифи
Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

Раніше ми писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
ціни

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