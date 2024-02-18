Выплаты военным должны измениться — детали от нардепа

Деньги в руках. Фото: Вооруженные силы Украины

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал, какие важные изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизации. В частности, он объяснил, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.

Об этом народный депутат Роман Костенко рассказал в комментарии "24 Каналу".

Как изменятся денежные выплаты военным

По словам нардепа, подписывающие контракт могут получать от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Точная сумма зависит от звания. В проекте, в частности, определяются сроки, которые он проводит в боевом распоряжении. Согласно им, повышается и коэффициент зарплаты.

"Шесть месяцев — коэффициент увеличивается в полтора раза. То есть минимальная зарплата в 20-100 тысяч должна расти до 30-200 тысяч соответственно и дальше" , — рассказал Роман Костенко.

Он также добавил, что за ликвидацию вражеского танка экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов. В то же время, на этот пункт поощрения личного состава необходимо 1 миллиард 800 миллионов гривен, учитывая показатели 2023 года.

"Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники" , — отметил Костенко.

Секретарь оборонного комитета ВР также сообщил, что по отдельному пункту идет вопрос ветеранских выплат. Так, минимальные пенсии для бойцов, получивших инвалидность, устанавливаются по группам:

ІІІ группа — 15 тысяч гривен;

ІІ группа — 20 тысяч гривен;

І группа — 25 тысяч гривен.

"Потом, если ты 12 месяцев был в боевых действиях и при этом прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатное растаможивание, завоз себе любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства" , — добавил Костенко.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в несколько законодательных актов Украины, касающихся мотивации военной службы", предусматривающий новые доплаты и льготы военным. В частности, в документе предлагают внести дополнительное вознаграждение военнослужащим и полицейским особого назначения.

Мы также сообщали, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Документ предлагает, в частности, ввести новые доплаты и льготы для украинских военнослужащих.