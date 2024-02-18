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Закон про мобілізацію — як можуть зрости виплати військовим

18 лютого 2024 14:00
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Ірина Шпак
редактор
Виплати військовим мають змінитися — деталі від нардепа
Гроші в руках. Фото: Збройні сили України
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів, які важливі зміни можуть внести в законопроєкт про мобілізацію. ЗокремаЮ він пояснив, як мають змінитися грошові виплати військовим ЗСУ. 

Про це народний депутат Роман Костенко розповів у коментарі "24 Каналу".

Як зміняться грошові виплати військовим

За словами нардепа, ті, хто підписує контракт, можуть отримувати від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Точна сума залежить від звання. У проєкті, зокрема, визначаються терміни, які боєць проводить у бойовому розпорядженні. Згідно з ними, підвищується і коефіцієнт зарплати.

"Шість місяців — коефіцієнт збільшується у півтора рази. Тобто мінімальна зарплата у 20-100 тисяч має зростати до 30-200 тисяч відповідно і далі", — розповів Роман Костенко.

Він також додав, що за ліквідацію ворожого танку екіпаж або окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів. Водночас на цей пункт заохочення особового складу необхідно 1 мільярд 800 мільйонів гривень, враховуючи показники 2023 року.

"Я впевнений, що ця мотивація дасть поштовх бійцям іти і знищувати більше техніки", — зазначив Костенко.

Секретар оборонного комітету ВР також повідомив, що окремим пунктом іде питання ветеранських виплат. Так, мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність, встановлюються за групами:

  • ІІІ група — 15 тисяч гривень;
  • ІІ група — 20 тисяч гривень;
  • І група — 25 тисяч гривень.

"Потім, якщо ти 12 місяців був у бойових діях і при цьому прослужив 24 місяці, ти маєш право на безкоштовне розмитнення, завезення собі будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", — додав Костенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстровали законопроєкт "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби", який передбачає нові доплати та пільги військовим. Зокрема, у документі пропонують внести додаткову винагороду військовослужбовцям та поліцейським особливого призначення.

Ми також повідомляли про те, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11012 про мотивацію до військової служби. Документ пропонує зокрема запровадити нові доплати та пільги для українських військовослужбовців.

Верховна Рада
зарплати
виплати
пенсії
гроші
нардепи
військові
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні

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