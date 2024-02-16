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Зарплаты в 2024 — планируют ли украинские компании повышать выплаты

16 февраля 2024 11:12
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Ирина Шпак
редактор
Планируют ли повысить заработную плату в Украине — данные опроса
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Более 40% украинских компаний планируют до 30% повысить заработную плату своим работникам в 2024 году. В то же время, почти каждый пятый работодатель оставит зарплаты работников без изменений.

Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала GRC.

Планируют ли компании в Украине повышать зарплаты и премии

Согласно исследованию, зарплаты в 2024 году могут вырасти по сравнению с прошлым годом. Это станет важным шагом в улучшении финансового состояния работников в связи с увеличением инфляции и жизненными затратами.

Более половины опрошенных компаний планируют в этом году повысить заработную плату работникам. Итак, планы украинских компаний по зарплатам следующие:

  • 41% опрошенных компаний планируют повышение зарплаты на 10-30%;
  • 15% компаний планируют увеличение зарплаты работникам, учитывая их индивидуальную эффективность;
  • 5% компаний увеличат зарплату работникам на 5%;
  • 15% компаний планируют оставить зарплату по-прежнему.
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Инфографика: grc.ua

Увеличение зарплат также планируется за счет индексации инфляции у 19% опрошенных работодателей.

По результатам исследования, в 2023 году 42% компаний повысили зарплату работникам на 10-30%; 9% компаний повышали зарплату с учетом индивидуальной эффективности сотрудников, а 24% сохранили зарплату на уровне прошлого года. На 5% увеличили зарплату только 7% компаний, 5% работодателей индексировали зарплату с учетом инфляции.

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Инфографика: grc.ua

В 2024 году 80% компаний планируют выплату бонусов и премий следующим образом:

  • 60% компаний будут выплачивать бонусы и премии на уровне довоенных;
  • 14% планируют увеличить дополнительные бонусные выплаты, чтобы мотивировать производительную работу команды;
  • 6% компаний планируют снизить фиксированную часть зарплат, но увеличить бонусы для стимулирования результативности в достижении ключевых показателей;
  • 7% компаний планируют увеличить фиксированную часть зарплат, но снизить бонусы.

В то же время, от дополнительных выплат планируют отказаться 13% компаний.

Большинство компаний (58%) сохранили выплату бонусов и премий работникам, как и до войны, еще 11% увеличили выплату бонусов, чтобы стимулировать индивидуальную эффективность работников. 13% опрошенных компаний отказались от всех дополнительных выплат. Сократили все дополнительные выплаты в прошлом году 11% компаний, некоторые компании увеличили фиксированную часть зарплаты и снизили бонусы (7%).

Что еще нужно знать

Напомним, что рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также количество резюме.

Мы также сообщали о том, что украинские граждане называют основной проблемой при поиске работы низкую заработную плату. О несоответствии предлагаемой оплаты труда желаемому уровню заявил 41% граждан.

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деньги
опрос
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