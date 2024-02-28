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Зарплаты в конвертах — в НБУ предупредили о последствиях неофициального трудоустройства

28 февраля 2024 13:23
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В НБУ предупредили о рисках неофициального трудоустройства и получения зарплаты в конвертах
Деньги в конверте. Фото: Segodnya
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В будущем украинцы, которые сейчас получают зарплату в конвертах, могут иметь много проблем. Среди очевидных рисков — низкая пенсия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарий члена Совета Национального банка Украины Василия Фурмана.

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"Я бы хотел обратиться к тем гражданам, которые получают зарплату в конвертах. В будущем, кроме того, что вы становитесь социально незащищенными, вы будете получать мизерную пенсию, средства которые у вас есть, вам будет трудно их использовать", — сказал Фурман.

Каковы еще последствия неофициального трудоустройства

Фурман также объяснил, что если вы захотите купить квартиру или автомобиль, вас могут попросить предоставить доказательства законности происхождения средств, которыми вы намерены воспользоваться, чтобы совершить покупку. Если вы не сможете предоставить такие доказательства, то у вас нет законного права на покупку.

"Например, вы захотите купить квартиру или автомобиль, а вам скажут: "А покажи законность происхождения средств, за которые вы хотите купить этот объект". Разумеется, если не докажете, у вас нет законного права купить этот объект", — пояснил член совета НБУ.

Фурман также подчеркнул необходимость требовать от работодателей выплаты "белой" зарплаты. Он добавил, что это касается уплаты налогов в госбюджет, которые играют важную роль в финансировании армии и обеспечении нашей победы.

Напомним, в Минфине рассказали, будут ли платить военным 200 тысяч гривен. Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что средства на нужды Вооруженных сил Украины будут найдены.

Также мы писали, что работникам государственных учреждений, работающих на территориях активных боевых действий, будут выплачивать прибавки к зарплате. Кабинет Министров Украины принял изменения в Постановление № 928 по вопросу оплаты работников предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета.

НБУ
зарплаты
работа
деньги
Украина
рынок труда

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