В НБУ попередили про ризики неофіційного працевлаштування та отримання зарплатні в конвертах

Гроші у конверті. Фото: Segodnya

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У майбутньому українці, які зараз отримують зарплату "в конвертах", можуть отримати багато проблем. Серед очевидних ризиків — низька пенсія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на коментар члена Ради Національного банку України Василя Фурмана.

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"Я б хотів звернутися до тих громадян, які отримують зарплату в конвертах. У майбутньому, крім того, що ви стаєте соціально незахищеними, ви отримуватимете мізерну пенсію, кошти які у вас є, вам буде важко їх використовувати", — сказав Фурман.

Які ще наслідки неофіційного працевлаштування

Фурман також пояснив, що якщо ви захочете купити квартиру або автомобіль, вас можуть попросити надати докази законності походження коштів, якими ви маєте намір скористатися, щоб здійснити купівлю. Якщо ви не зможете надати такі докази, то ви не матимете законного права на купівлю.

"Наприклад, ви захочете купити квартиру чи автомобіль, а вам скажуть: "А покажи законність походження коштів, за які ви хочете купити цей обʼєкт". Зрозуміло, якщо не докажете, ви не маєте законного права купити цей обʼєкт", — пояснив член ради НБУ.

Фурман також наголосив на необхідності вимагати від роботодавців виплати "білої" зарплати. Він додав, що це також стосується сплати податків до держбюджету, які відіграють важливу роль у фінансуванні армії та забезпеченні нашої перемоги.

Нагадаємо, у Мінфіні розповіли чи будуть платити військовим 200 тисяч гривень. Міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що кошти на потреби Збройних сил України будуть знайдені.

Також ми писали, що працівникам державних установ, які працюють на територіях активних бойових дій, будуть виплачувати надбавки до зарплати. Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Постанови № 928 щодо питання оплати працівників підприємств, установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.