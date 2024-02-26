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Задержка соцвыплат — в Верховной Раде объяснили, чего ожидать украинцам

26 февраля 2024 14:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Задержка соцвыплат в Украине — комментарий от комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В последнее время в СМИ появились разговоры о возможных задержках в начислении социальных выплат из-за промедления со стороны международных партнеров. Представители Верховной Рады и Министерства финансов опровергли такие утверждения, однако выразили надежду на скорейшее получение обещанной помощи.

Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Что будет с социальными выплатами в Украине

По словам Цымбалюка, несмотря на оппозицию некоторых европейских лидеров, препятствующих предоставлению финансовой помощи Украине со стороны ЕС, организация найдет способ выделить средства.

"Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства", — добавил глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

При этом, по словам главы Минфина Сергея Марченко, в Украине пока отсутствуют значительные проблемы с задержкой зарплат и социальных выплат для граждан. Однако такая ситуация не может длиться долго.

Он отметил, что без поддержки со стороны западных партнеров или из-за ее недостаточности бюджетные проблемы станут очевидными для всех. Сейчас в Украине хватает собственных ресурсов, чтобы преодолеть первое полугодие, в том числе за счет ожидаемых в марте средств от Европейского союза и ссуды от Всемирного банка.

Напомним, защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. гривен.

Также мы писали, кто имеет право на выплаты во время войны по 100 тыс. грн. Претендовать на выплаты могут освобожденные из российского плена граждане, а также семьи лиц, которых незаконно лишила свободы Российская Федерация.

Верховная Рада
выплаты
деньги
Украина
материальная помощь

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