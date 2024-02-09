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Сохранение "кровных" во время войны — каким банками доверяют украинцы

9 февраля 2024 09:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Вклады в банках украинцев — кому доверяют деньги и какую валюту выбирают
Банковская касса. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На начало 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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По данным Нацбанка, на 1 января текущего года в 63 банках-участниках ФГВФЛ украинцы хранили 67,7 миллиона вкладов.

"Львиная доля" вкладов — в национальной валюте. А именно:

  • в гривне — 57,9 млн вкладов на 796 млрд гривен;
  • в иностранной валюте — 9,8 млн вкладов на 438 млрд гривен.

Процентные ставки по депозитам существенно отличаются. В конце 2023 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 11,7% годовых, а по валютным депозитам — только 1,0% годовых.

Рейтинг банков по объему вкладов

По данным Нацбанка, больше всего вкладов приходится на государственный ПриватБанк:

  • общая сумма — 464,1 млрд гривен;
  • количество вкладчиков — 24,2 млн человек.

Далее следует еще один государственный Ощадбанк:

  • сумма — 192,7 млрд гривен;
  • количество вкладчиков — 12,8 млн человек.

На третьем месте частный Универсал банк:

  • сумма — 85,5 млрд гривен;
  • количество вкладчиков — 8 млн человек.

Далее следуют финучреждения иностранных банковских групп. В частности, в Райффайзен Банк:

  • сумма — 85,5 млрд гривен;
  • количество вкладчиков — 3 млн человек

Укрсиббанк:

  • сумма — 58,8 млрд гривен;
  • количество вкладчиков — 2,1 млн человек.

 

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Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара 9 февраля в украинских банках продолжает снижаться, потеряв еще несколько копеек. На наличном рынке евровалюта потеряла в цене и стоит в покупке 40,49 грн (-0,02), в продаже — 41,32 грн (-0,04). Доллар подешевел в покупке до 37,51 гривны (-0,01), в продаже — 38,03 грн (-0,03). Также подешевела американская валюта официально.

Также мы писали, что Национальный банк Украины готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

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