Субсидии с 1 августа — украинцы получат большие суммы помощи

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 августа 2024 года украинцы получат жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в повышенном размере в связи с ростом некоторых тарифов. Для всех получателей пересчитают новый размер автоматически.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Назначение и перерасчет жилищных субсидий с 1 августа

Как отмечается, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства помощь начислят без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд. Речь идет о тех, кто уже является получателем жилищной субсидии.

Специалисты Пенсионного фонда на основе уже имеющейся информации пересчитают размер жилищной субсидии, на которую домохозяйство имеет право.

Некоторым категориям субсидию в августе назначат исключительно по обращению с заявлением и декларацией о доходах/расходах. Это нужно сделать в случае:

если заявитель/член домохозяйства арендует помещение, оплачивает коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренние переселенцы;

число фактически проживающих меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, следует обратиться гражданам, имеющим право на выплату, однако в отопительный сезон им субсидия была назначена в размере 0,00 гривен.

Если человек подал заявление в течение мая-июня, то жилищная субсидия назначена с начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая. Если же не успел подать заявление, начисление субсидии начнется с месяца обращения.

Как изменится субсидия после повышения тарифов

В августе пересчитают субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги из-за повышения тарифа на электроэнергию до 4,32 грн за кВт-ч. Более высокую сумму помощи получат домохозяйства, имеющие на них право. Перерасчет Пенсионным фондом будет произведен автоматически. Никуда дополнительно обращаться не нужно.

Как известно, субсидию предоставляют, если семья платит за коммуналку больше, чем составляет определенный размер обязательного платежа.

Как заявили в правительстве, человек фактически заплатит столько же, сколько платил до повышения тарифов, поскольку разницу должно компенсировать государство.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство энергетики Украины не намерено повышать тарифы на электроэнергию. Текущая стоимость электроэнергии, которая составляет 4,32 грн за кВт-ч, утверждена до 30 апреля 2025 года.

Также мы писали, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, за которое придется заплатить больше.