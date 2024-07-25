Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Житлові субсидії — які зміни чекають українців з 1 серпня arrow

Житлові субсидії — які зміни чекають українців з 1 серпня

25 липня 2024 07:50
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії з 1 серпня — українці отримають більші суми допомоги
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі у зв'язку зі зростанням деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Призначення та перерахунок житлових субсидій з 1 серпня

Як зазначається, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства допомогу нарахують без необхідності додаткового звернення в Пенсійний фонд. Йдеться про тих, хто вже є отримувачем житлової субсидії.

Фахівці Пенсійного фонду на основі інформації, що вже є, перерахують розмір житлової субсидії, на яку домогосподарство має право.

Деяким категоріям субсидію у серпні призначать виключно за зверненням із заявою та декларацією про доходи/витрати. Це потрібно зробити у випадку:

  • якщо заявник/член домогосподарства орендує приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;
  • число тих, хто фактично проживає, менше, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Окрім того, треба звернутися громадянам, які мають право на виплату, однак в опалювальний сезон їм субсидія була призначена в розмірі 0,00 гривень.

Якщо людина подала заяву протягом травня-червня, то житлова субсидія призначена з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня. Якщо ж не встигла подати заяву, то нарахування субсидії почнеться з місяця звернення.

Як зміниться субсидія після підвищення тарифів

У серпні перерахують субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги через підвищення тарифу на електроенергію до 4,32 грн за кВт-год. Вищу суму допомоги отримають домогосподарства, які мають на них право. Перерахунок Пенсійним фондом буде здійснено автоматично. Нікуди додатково звертатись не потрібно.

Як відомо, субсидію надають, якщо сім'я сплачує за комуналку більше, аніж становить визначений розмір обов’язкового платежу.

Як заявили в уряді, людина фактично заплатить стільки ж, скільки платила до підвищення тарифів, оскільки різницю має компенсувати держава.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Також ми писали, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.

тарифи комунальні послуги субсидії ЖКГ ПФУ електроенергія матеріальна допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця