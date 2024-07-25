Субсидії з 1 серпня — українці отримають більші суми допомоги

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі у зв'язку зі зростанням деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Призначення та перерахунок житлових субсидій з 1 серпня

Як зазначається, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства допомогу нарахують без необхідності додаткового звернення в Пенсійний фонд. Йдеться про тих, хто вже є отримувачем житлової субсидії.

Фахівці Пенсійного фонду на основі інформації, що вже є, перерахують розмір житлової субсидії, на яку домогосподарство має право.

Деяким категоріям субсидію у серпні призначать виключно за зверненням із заявою та декларацією про доходи/витрати. Це потрібно зробити у випадку:

якщо заявник/член домогосподарства орендує приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;

число тих, хто фактично проживає, менше, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Окрім того, треба звернутися громадянам, які мають право на виплату, однак в опалювальний сезон їм субсидія була призначена в розмірі 0,00 гривень.

Якщо людина подала заяву протягом травня-червня, то житлова субсидія призначена з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня. Якщо ж не встигла подати заяву, то нарахування субсидії почнеться з місяця звернення.

Як зміниться субсидія після підвищення тарифів

У серпні перерахують субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги через підвищення тарифу на електроенергію до 4,32 грн за кВт-год. Вищу суму допомоги отримають домогосподарства, які мають на них право. Перерахунок Пенсійним фондом буде здійснено автоматично. Нікуди додатково звертатись не потрібно.

Як відомо, субсидію надають, якщо сім'я сплачує за комуналку більше, аніж становить визначений розмір обов’язкового платежу.

Як заявили в уряді, людина фактично заплатить стільки ж, скільки платила до підвищення тарифів, оскільки різницю має компенсувати держава.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Також ми писали, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.