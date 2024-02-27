Як українські АЗС допомогають військовим — статистика

Автозаправна станція ОККО у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Упродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомогають нашим військовим протягом цього часу.

Про те, як українські мережі АЗС допомагають ЗСУ, повідомляє NV Бізнес.

Як українські АЗС донатять на перемогу

Понад 50 приватних компаній та бізнес-груп надали NV Бізнес інформацію про суми військової і гуманітарної допомоги з часу початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом вони спрямували близько 48 мільярдів гривень на ці потреби.

Згідно з статистикою, мережа АЗС "ОККО" перерахувала на допомогу армії та гуманітарні потреби 1,5 млрд грн. На другому місці посіла мережа WOG — за два роки великої війни компанія задонатила 142 млн грн. АЗС "БРСМ-Нафта" перерахувала на допомогу ЗСУ 64 млн гривень, а мережа KLO — 30 млн грн. Інші АЗС-мережі своїх даних не надали.

Донати на ЗСУ та гуманітарні потреби. Джерело: NV Бізнес

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.

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