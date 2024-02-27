Как украинские АЗС помогают военным — статистика

Автозаправочная станция ОККО в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.

О том, как украинские сети АЗС помогают ВСУ, сообщает NV Бизнес.

Как украинские АЗС донатят на победу

Более 50 частных компаний и бизнес-групп предоставили NV Бизнес информацию о суммах военной и гуманитарной помощи с момента начала полномасштабного российского вторжения. В общей сложности они направили около 48 миллиардов гривен на эти нужды.

Согласно статистике, сеть АЗС "ОККО" перечислила в помощь армии и гуманитарные нужды 1,5 млрд грн. На втором месте заняла сеть WOG — за два года войны компания задонатила 142 млн грн. АЗС "БРСМ-Нефть" перечислила на помощь ВСУ 64 млн гривен, а сеть KLO — 30 млн грн. Другие АЗС-сети свои данные не предоставили.

Донаты на ВСУ и гуманитарные нужды. Источник: NV Бизнес

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных сил Украины.

Мы также сообщали о том, как собирать деньги на помощь ВСУ, чтобы не заблокировали карту ПриватБанка. Если соблюдать требования и законодательство Украины, счет останется активным.