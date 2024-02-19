Борги за комуналку — за підключення електрики стягують додаткову плату

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з лютого поточного року громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги. Відомо, що для відновлення — недостатньо просто оплатити борг.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Сума для повторного підключення електроенергії

За словами експерта, для повторного підключення послуги з електропостачання недостатньо просто погасити заборгованість. Потрібно внести додаткову плату.

Зокрема, оператор системи розподілу Волиньобленерго після отримання інформації про боржників припиняє розподіл електроенергії для клієнтів, а для того, щоб відновити подачу електрики до будинків та квартир, боржники мають покрити суму боргу, а також заплатити послугу з відключення та підключення електроустановки — 322,20 та 373,20 гривні відповідно.

"Загальна сума становитиме 695,4 грн, якщо роботи проводяться в електролічильнику на комутаційному апараті та 705,10 грн/1428,60 грн (всього 2133,7 грн), якщо роботи передбачені на повітряній лінії", — написав він.

Волиньелектрозбут повідомив про 18 тисяч споживачів-боржників за електроенергію, які не оплачують послугу вже більш ніж три місяці.

Скасування мораторію на відключення електрики

На початку цього року Кабінет Міністрів скасував заборону на стягнення заборгованості за послуги ЖКГ, що виникла з 24 лютого 2022 року. Тепер знову на суму боргу нараховують пеню, а в разі подальшої несплати постачальники наділені правом припиняти обслуговування клієнтам, звернувшись до суду.

За різними оцінками, загальна сума заборгованості населення за електроенергію може сягати до 20 млрд гривень. Найбільше злісних неплатників — не у прифронтових регіонах. Зокрема, у столиці України борг становить більш ніж 1 млрд гривень, у Чернівецькій області — більше 1 млрд гривень.

Найпершими відключення торкнулися тих, у кого найбільша сума боргу. Спочатку клієнтам надсилають повідомлення з проханням оплатити борг: у вигляді СМС-повідомлень, розсилок у Viber та чатах, телефонних дзвінків. Після цього боржникам надсилають попередження у вигляді офіційного документа — за 10 днів до відключення. Нарахування штрафів та пені клієнтам за протермінування оплати відбувається у рамках звернення до суду щодо стягнення заборгованості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

Також ми писали про те, що влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.