Долги за коммуналку — за подключение электричества взимают дополнительную плату

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с февраля этого года гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги. Известно, что для возобновления — недостаточно просто оплатить долг.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Сумма для повторного подключения электроэнергии

По словам эксперта, для повторного подключения услуги по электроснабжению недостаточно просто погасить задолженность. Необходимо внести дополнительную плату.

В частности, оператор системы распределения Волынеблэнерго после получения информации о должниках прекращает распределение электроэнергии для клиентов, а, для того чтобы возобновить подачу электричества в дома и квартиры, должники должны покрыть сумму долга, а также заплатить услугу по отключению и подключению электроустановки — 322,20 и 373,20 гривны соответственно.

"Общая сумма будет составлять 695,4 грн, если работы производятся в электросчетчике на коммутационном аппарате и 705,10 грн/1428,60 грн (всего 2133,7 грн), если работы предусмотрены на воздушной линии", — написал он.

Волыньелектрозбыт сообщил о 18 тысячах потребителей-должников за электроэнергию, которые не оплачивают услугу уже более трех месяцев.

Отмена моратория на отключение электричества

В начале этого года Кабинет Министров отменил запрет на взыскание задолженности за услуги ЖКХ, возникшей с 24 февраля 2022 года. Теперь снова на сумму долга начисляют пеню, а в случае последующей неуплаты поставщики наделены правом прекращать обслуживание клиентам, обратившись в суд.

По разным оценкам, общая сумма задолженности населения за электроэнергию может достигать 20 млрд гривен. Больше всего злостных неплательщиков не в прифронтовых регионах. В частности, в столице Украины долг составляет более 1 млрд гривен, в Черновицкой области — более 1 млрд гривен.

Самыми первыми отключения коснулись тех, у кого самая большая сумма долга. Сначала клиентам посылают сообщения с просьбой оплатить долг: в виде SMS-сообщений, рассылок в Viber и чатах, телефонных звонков. После этого должникам присылают предупреждение в виде официального документа — за 10 дней до отключения. Начисление штрафов и пени клиентам за просрочку оплаты производится в рамках обращения в суд по взысканию задолженности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Также мы писали о том, что власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.