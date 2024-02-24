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Долги за коммуналку — в каких случаях их можно списать

24 февраля 2024 14:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Долги за коммуналку можно списать — в каких случаях это можно сделать
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

Об этом рассказала юрист Gracers Law Firm Анастасия Цыбулько в комментарии 24 Каналу.

Кто и как может отменить задолженность за коммуналку

Мораторий на отключение для неплательщиков восстановлен. Следовательно, жителям Украины, имеющим задолженность за потребленные ресурсы, могут прекратить предоставлять услуги. Однако в законодательстве пока не установлена минимальная сумма долга, которая может привести к отключению.

"Расходили разные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего относительно размера долга. Однако фактически получается, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки" , — добавила эксперт.

В то же время, согласно требованиям, компании должны предупредить потребителя о возможном отключении, по крайней мере, за 10 дней. На сегодняшний день компании имеют право обращаться в суд, если потребитель отказывается добровольно погасить долг или реструктурировать его. В то же время, в некоторых случаях суд может принять решение в пользу должника и списать начисленную сумму.

Если суд станет на сторону потребителя, списать долги могут гражданам, которые:

  • имеют задолженность на срок более 3 лет;
  • получили долги предыдущих собственников жилья;
  • имеют долг не в соответствии с площадью жилья;
  • признаны в судебном порядке банкротом.

Реструктуризация доступна всем, кто хочет растянуть погашение долга на определенный срок. Это позволяет разбить платежи на максимальный срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан.

Запрет на отключение от электроэнергии также касается украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны, но только при условии наличия соответствующих подтверждающих документов. Для этого необходимо уведомить поставщика коммунальных услуг о такой ситуации и обратиться с запросом о списании долга.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине согласно решению правительства гражданам с февраля 2024 года прекращают предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время, части украинцев спишут долги.

Мы также писали, что в Украине гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги. Известно, что для восстановления недостаточно просто оплатить долг.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
деньги
должники
долги

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