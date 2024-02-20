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Частині українських жінок не зарахують відпрацьовані роки — причини

20 лютого 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та стаж — частині українок не зарахують відпрацьовані роки
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді попередили, що деякі жінки можуть зіткнутися з труднощами під час виходу на "заслужений відпочинок". Там розповіли, коли буває складно зарахувати частину страхового стажу для пенсії.

Про це розповіли представники ПФУ.

Чому не зарахують стаж до пенсії

Як пояснюють фахівці, проблеми із зарахуванням стажу до пенсії можуть бути пов'язані зі зміною прізвища у шлюбі. Особливо тоді, коли шлюб розірвано, а документи не збереглися. Ще складніша ситуація, коли шлюбів було кілька і жінка щоразу змінювала прізвище.

За таких обставин буває складно з'ясувати, який період часу і під яким прізвищем пропрацювала громадянка. Це загрожує втратою частини стажу, необхідного для пенсії.

У Пенсійному фонді дали поради, як діяти у таких ситуаціях, щоб зберегти страховий стаж, оскільки саме наявність необхідної тривалості стажу є головною умовою вчасного виходу на пенсію. Зокрема, цього року українцям потрібно мати мінімум 31 рік стажу для виходу на пенсію в 60 років. У подальші роки вимоги лише посиляться. Так, 2025 року вже треба буде мати 32 роки страхового стажу.

Як підтвердити стаж через зміну прізвища

Експерти з ПФУ рекомендують подбати про витяг з державного реєстру актів цивільного стану. Його можна замовити і одержати у будь-якому РАГСі, — незалежно від місця проживання, чи місця, де свого часу був зареєстрований чи розірваний укладений шлюб.

Для того, щоб отримати виписку з Реєстру, громадянці потрібно подати заяву, де зазначити:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • дата та місце народження;
  • серія та номер свідоцтва про держреєстрацію відповідного акту цивільного стану, дату його видачі;
  • реєстраційний номер, згідно з яким внесли відомості про акт громадянського стану.

У разі, якщо людина потребує виписки з Реєстру, що засвідчує шлюб чи розірвання шлюбу, то необхідно вказати також прізвище, ім'я та по батькові іншого чоловіка.

Подавати відповідні запити про надання необхідного документа можна, скориставшись такими способами:

  • особисто через відділ держреєстрації актів цивільного стану;
  • відправивши документи поштою (рекомендований лист).

Дозволяється це робити не особисто, а через свого законного представника.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні навесні поточного року влада має намір здійснити індексацію пенсій. Частині пенсіонерів перерахують виплати за формулою з оновленими показниками.

Також ми повідомляли, що в Україні планується підвищення пенсії у березні 2024 року під час планової індексації. Деякі пенсіонери отримають надбавки до виплат у сумі 1 тис. гривень.

виплати
пенсії
ПФУ
гроші
жінки

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