Пенсии и стаж — части украинок не засчитают отработанные годы

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде предупредили, что некоторые женщины могут столкнуться с трудностями при выходе на "заслуженный отдых". Там рассказали, когда бывает сложно засчитать часть страхового стажа для пенсии.

Об этом сообщили представители ПФУ.

Почему не засчитают стаж к пенсии

Как объясняют специалисты, проблемы с зачислением стажа к пенсии могут быть связаны с изменением фамилии в браке. Особенно тогда, когда брак расторгнут, а документы не сохранились. Еще более сложная ситуация, когда браков было несколько, и женщина каждый раз меняла фамилию.

В таких обстоятельствах бывает сложно выяснить, какой период времени и под какой фамилией отработала гражданка. Это чревато потерей части стажа, необходимого для пенсии.

В Пенсионном фонде дали советы, как действовать в таких ситуациях, чтобы сохранить страховой стаж, поскольку именно наличие требуемой продолжительности стажа является главным условием своевременного выхода на пенсию. В частности, в этом году украинцам нужно иметь минимум 31 год стажа для выхода на пенсию в 60 лет. В последующие годы требования только усилятся. Так, в 2025 году уже нужно будет иметь 32 года страхового стажа.

Как подтвердить стаж из-за смены фамилии

Эксперты из ПФУ рекомендуют позаботиться о выписке из государственного реестра актов гражданского состояния. Его можно заказать и получить в любом ЗАГСе — независимо от места жительства или места, где в свое время был зарегистрирован или расторгнут заключенный брак.

Для того, чтобы получить выписку из Реестра, гражданке нужно подать заявление, где указать:

фамилию, имя и отчество;

дату и место рождения;

серию и номер свидетельства о госрегистрации соответствующего акта гражданского состояния, дате его выдачи;

регистрационный номер, согласно которому внесли сведения об акте гражданского состояния.

В случае, если человек нуждается в выписке из Реестра, удостоверяющего брак или расторжение брака, необходимо указать также фамилию, имя и отчество другого супруга.

Подавать соответствующие запросы о предоставлении необходимого документа можно, воспользовавшись следующими способами:

лично через отдел госрегистрации актов гражданского состояния;

отправив документы по почте (рекомендованное письмо).

Разрешается это делать не лично, а через своего законного представителя.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине весной текущего года власти намерены осуществить индексацию пенсий. Части пенсионеров пересчитают выплаты по формуле с обновленными показателями.

Также мы сообщали, что в Украине планируется повышение пенсии в марте 2024 года во время плановой индексации. Некоторые пенсионеры получат надбавки к выплате в сумме 1 тыс. гривен.