Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Пенсії в Україні — виплати перерахують навесні по-новому arrow

Пенсії в Україні — виплати перерахують навесні по-новому

19 лютого 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні переглянуть — як зміняться виплати навесні
Жінка поважного віку. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні навесні поточного року влада має намір здійснити індексацію пенсій. Частині пенсіонерів перерахують виплати за формулою з оновленими показниками.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

Як переглядатимуть пенсії для українців

Як зазначається, розмір підвищення розрахують за формулою, що прописана у законі. Очікується, що 50% рівня інфляції за минулий рік додадуть до 50% середнього річного (враховують інформацію за останні три роки) показника зростання заробітної плати. Це дорівнюватиме приблизно 13%.

З 1 квітня перерахунок пенсій торкнеться пенсіонерів віком 65 років, у яких є страхового стажу: 30 років (для жінок) та 35 років (для чоловіків).

Розмір їхніх пенсійних виплат залежить від мінімальної зарплатні в Україні, яка становить щонайменше 40% мінімалки. Минулого року пенсії не переглядали, а цього року заплановане подвійне підвищення.

Як відомо, з 1 січня цього року розмір мінімальної зарплатні підвищився до 7,1 тис. гривень, тому з березня пенсіонери у віці 65 років почнуть отримувати щонайменше 2,84 тис. гривень.

Оскільки з 1 квітня мінімальна зарплата знову підвищиться до 8 тис. гривень — 65-річні пенсіонери почнуть отримувати від 3,2 тис. гривень на місяць.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що остаточне рішення щодо індексації поки що невідоме, а про більш точний відсоток повідомлять згодом. Там зауважили, що за частиною другою статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для індексації пенсій щороку з 1 березня проводять перерахунок пенсій.

Це відбувається шляхом підвищення показника середнього розміру зарплатні в країні, з якої сплачений Єдиний соціальний внесок, та який беруть до уваги для обчислення пенсії. Остаточне рішення має оголосити Кабінет Міністрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планується підвищення пенсії у березні 2024 року під час планової індексації. Деякі пенсіонери отримають надбавки до виплат у сумі 1 тис. гривень.

Також ми повідомляли, що українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.

виплати
пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі