Пенсії в Україні переглянуть — як зміняться виплати навесні

Жінка поважного віку. Фото: Freepik

В Україні навесні поточного року влада має намір здійснити індексацію пенсій. Частині пенсіонерів перерахують виплати за формулою з оновленими показниками.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

Як переглядатимуть пенсії для українців

Як зазначається, розмір підвищення розрахують за формулою, що прописана у законі. Очікується, що 50% рівня інфляції за минулий рік додадуть до 50% середнього річного (враховують інформацію за останні три роки) показника зростання заробітної плати. Це дорівнюватиме приблизно 13%.

З 1 квітня перерахунок пенсій торкнеться пенсіонерів віком 65 років, у яких є страхового стажу: 30 років (для жінок) та 35 років (для чоловіків).

Розмір їхніх пенсійних виплат залежить від мінімальної зарплатні в Україні, яка становить щонайменше 40% мінімалки. Минулого року пенсії не переглядали, а цього року заплановане подвійне підвищення.

Як відомо, з 1 січня цього року розмір мінімальної зарплатні підвищився до 7,1 тис. гривень, тому з березня пенсіонери у віці 65 років почнуть отримувати щонайменше 2,84 тис. гривень.

Оскільки з 1 квітня мінімальна зарплата знову підвищиться до 8 тис. гривень — 65-річні пенсіонери почнуть отримувати від 3,2 тис. гривень на місяць.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що остаточне рішення щодо індексації поки що невідоме, а про більш точний відсоток повідомлять згодом. Там зауважили, що за частиною другою статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для індексації пенсій щороку з 1 березня проводять перерахунок пенсій.

Це відбувається шляхом підвищення показника середнього розміру зарплатні в країні, з якої сплачений Єдиний соціальний внесок, та який беруть до уваги для обчислення пенсії. Остаточне рішення має оголосити Кабінет Міністрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планується підвищення пенсії у березні 2024 року під час планової індексації. Деякі пенсіонери отримають надбавки до виплат у сумі 1 тис. гривень.

Також ми повідомляли, що українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.